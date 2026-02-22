Se reporta posible exposición al sarampión en el centro de Bethesda

Un residente de Virginia con un caso confirmado de sarampión estaba en un edificio de oficinas del centro de Bethesda el 10 de febrero, potencialmente exponiendo a otros a la infección viral, dijeron el viernes funcionarios de salud pública del condado de Montgomery en un comunicado de prensa.

Cualquier persona que haya estado en el edificio ubicado en 7200 Wisconsin Ave. entre las 9 a. m. y las 7 p. m. puede haber estado expuesta, según el comunicado de la Oficina de Control de Enfermedades del Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado.

Sean O’Donnell, subdirector de servicios de salud pública del departamento, dijo a Bethesda Today el viernes que, hasta donde él sabe, el departamento aún no ha recibido ningún informe de personas sobre una posible exposición.