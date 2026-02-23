Cierres y retrasos: Washington DC, Maryland y Virginia

Escuelas públicas de la ciudad de Alexandria Retraso de 2 horas el lunes 23/2.

Todos los estudiantes deben presentarse en la escuela o en la parada de autobús dos horas más tarde de lo habitual. Todo el personal no esencial debe presentarse dos horas más tarde de su horario habitual.

Escuelas públicas del condado de Arlington Retraso de 2 horas el lunes 23/2

Escuelas públicas del condado de Fairfax Cerrado el domingo 22 de febrero

Todas las escuelas e instalaciones de FCPS cerrarán a las 6 p. m. del domingo 22 de febrero.

Escuelas públicas del condado de Fairfax Cerrado el lunes 23 de febrero.

Todas las escuelas y oficinas centrales de FCPS estarán cerradas el lunes 23 de febrero. El personal esencial debe seguir las instrucciones del supervisor.

Escuelas públicas de la ciudad de Falls Church Retraso de 2 horas el lunes 23/2.

Información adicional a las 7:30 a. m. si es necesario.

Escuelas públicas del condado de Fauquier Retraso de 2 horas el lunes 23/2.

El personal esencial se presenta a tiempo.

Escuelas públicas de la ciudad de Fredericksburg Retraso de 2 horas el lunes 23/2.

Los empleados con 12 meses de antigüedad reportan dos horas de retraso. Los trabajadores esenciales deben presentarse puntualmente según las indicaciones de su supervisor.

Escuelas públicas del condado de Loudoun Cerrado el domingo 22 de febrero

Debido a la posibilidad de mal tiempo, todas las actividades en los campus de LCPS se cancelan después de las 6 p. m. del domingo 22 de febrero de 2026 y los campus cerrarán.

Escuelas públicas del condado de Loudoun Cerrado el lunes 23/2

Todas las actividades en los campus escolares están canceladas.

Escuelas públicas de la ciudad de Manassas Retraso de 2 horas el lunes 23/2.

No hay Pre-K. AlphaBEST abre a las 8:30 a. m. Monitorearemos las actualizaciones del clima y las condiciones de la carretera con respecto al estado de la escuela si es necesario.

Escuelas públicas de la ciudad de Manassas Park Cerrado el lunes 23/2

Código ROJO para empleados.

Escuelas públicas del condado de Prince William Retraso de 2 horas el lunes 23/2.

Las condiciones meteorológicas se monitorearán durante la noche. Si las condiciones requieren un cierre, el sistema escolar notificará a las familias y al personal a más tardar a las 7:00 a. m.

Escuelas públicas del condado de Spotsylvania Retraso de 2 horas el lunes 23/2.

No habrá clases de preescolar de ECSE por la mañana; las clases de la tarde comenzarán puntualmente. Los empleados de 12 meses se presentan puntualmente al trabajo. El resto de los empleados se presentan con dos horas de retraso. Seguimos monitoreando las condiciones y reevaluaremos la situación por la mañana.