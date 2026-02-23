Cierres y retrasos: Washington DC, Maryland y Virginia
Virginia
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuelas públicas de la ciudad de Alexandria
|Retraso de 2 horas el lunes 23/2.
Todos los estudiantes deben presentarse en la escuela o en la parada de autobús dos horas más tarde de lo habitual. Todo el personal no esencial debe presentarse dos horas más tarde de su horario habitual.
|Escuelas públicas del condado de Arlington
|Retraso de 2 horas el lunes 23/2
|Escuelas públicas del condado de Fairfax
|Cerrado el domingo 22 de febrero
Todas las escuelas e instalaciones de FCPS cerrarán a las 6 p. m. del domingo 22 de febrero.
|Escuelas públicas del condado de Fairfax
|Cerrado el lunes 23 de febrero.
Todas las escuelas y oficinas centrales de FCPS estarán cerradas el lunes 23 de febrero. El personal esencial debe seguir las instrucciones del supervisor.
|Escuelas públicas de la ciudad de Falls Church
|Retraso de 2 horas el lunes 23/2.
Información adicional a las 7:30 a. m. si es necesario.
|Escuelas públicas del condado de Fauquier
|Retraso de 2 horas el lunes 23/2.
El personal esencial se presenta a tiempo.
|Escuelas públicas de la ciudad de Fredericksburg
|Retraso de 2 horas el lunes 23/2.
Los empleados con 12 meses de antigüedad reportan dos horas de retraso. Los trabajadores esenciales deben presentarse puntualmente según las indicaciones de su supervisor.
|Escuelas públicas del condado de Loudoun
|Cerrado el domingo 22 de febrero
Debido a la posibilidad de mal tiempo, todas las actividades en los campus de LCPS se cancelan después de las 6 p. m. del domingo 22 de febrero de 2026 y los campus cerrarán.
|Escuelas públicas del condado de Loudoun
|Cerrado el lunes 23/2
Todas las actividades en los campus escolares están canceladas.
|Escuelas públicas de la ciudad de Manassas
|Retraso de 2 horas el lunes 23/2.
No hay Pre-K. AlphaBEST abre a las 8:30 a. m. Monitorearemos las actualizaciones del clima y las condiciones de la carretera con respecto al estado de la escuela si es necesario.
|Escuelas públicas de la ciudad de Manassas Park
|Cerrado el lunes 23/2
Código ROJO para empleados.
|Escuelas públicas del condado de Prince William
|Retraso de 2 horas el lunes 23/2.
Las condiciones meteorológicas se monitorearán durante la noche. Si las condiciones requieren un cierre, el sistema escolar notificará a las familias y al personal a más tardar a las 7:00 a. m.
|Escuelas públicas del condado de Spotsylvania
|Retraso de 2 horas el lunes 23/2.
No habrá clases de preescolar de ECSE por la mañana; las clases de la tarde comenzarán puntualmente. Los empleados de 12 meses se presentan puntualmente al trabajo. El resto de los empleados se presentan con dos horas de retraso. Seguimos monitoreando las condiciones y reevaluaremos la situación por la mañana.
|Escuelas públicas del condado de Stafford
|Retraso de 2 horas el lunes 23/2
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuela Ambleside
|Retraso de 2 horas el lunes 23/2
|Escuela rural diurna Burgundy Farm
|Retraso de 2 horas el lunes 23/2
No AM Ex-Day Carpool comienza a las 10 a. m.
|Academia de la Capilla de Cristo
|Retraso de 2 horas el lunes 23/2
|Academia Cristiana Cornerstone W
|Retraso de 2 horas el lunes 23/2
La escuela abrirá para el cuidado previo a las 8 a. m. y para las clases a las 10 a. m.
|Explorar la escuela de aprendizaje
|Cerrado el domingo 22/2
|Academia Ideaventions de Matemáticas y Ciencias
|Cerrado el lunes 23/2
|Escuela Cristiana Oak Hill
|Cerrado el lunes 23/2
|Academia Providencia
|Retraso de 2 horas el lunes 23/2
|La escuela cristiana de Fairfax
|Cerrado el lunes 23/2
|La Nueva Escuela del Norte de Virginia
|Cerrado el lunes 23/2
|Nombre de la organización
|Estado
|Universidad George Mason
|Otro el lunes 23/2
La Universidad George Mason abrirá a las 10:30 a. m. el 23 de febrero debido al mal tiempo.
|Nombre de la organización
|Estado
|Base del Cuerpo de Marines de Quantico
|Otro el lunes 23/2.
Para el lunes 23 de febrero, el estado operativo de la Base Quantico del Cuerpo de Marines es Código Amarillo. La base está abierta puntualmente. Se justifican los retrasos razonables para presentarse al trabajo. Se autorizan las licencias no programadas. Se espera que el personal esencial para la misión se presente al trabajo. El personal debe comunicarse con su cadena de mando para obtener orientación o instrucciones específicas.
|Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Este de Virginia
|Retraso de 2 horas el domingo 22/2
|Nombre de la organización
|Estado
|Tribunal de Circuito de Fairfax
|Cerrado el lunes 23/2
|Gobierno del condado de Fairfax
|Cerrado el lunes 23/2
|Gobierno de la ciudad de Viena
|Retraso de 2 horas el lunes 23/2.
Apertura del gobierno de la ciudad de Viena a las 10:00 a. m. Todas las actividades, clases y alquileres del Centro Comunitario de Viena y Bowman House se cancelan hasta la 1 p. m.
|Nombre de la organización
|Estado
|Centro Comunitario Judío del Norte de Virginia
|Retraso de 2 horas el lunes 23/2.
El Centro Comunitario Juvenil de Pozez abrirá a las 8:30 a. m. para miembros y cuidado de niños. Todas las clases y reservas previas a las 8:30 a. m. quedan canceladas.
|Centro para personas mayores San Martín de Porres
|Cerrado el lunes 23/2.
Centro para personas mayores cerrado, ¡manténgase abrigado!
Maryland
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuelas públicas del condado de Carroll
|Retraso de 2 horas el lunes 23/2
|Escuelas públicas del condado de Charles
|Cerrado el lunes 23/2.
Hay un Código Dos, que implica un retraso de dos horas en la llegada, para el personal de las Escuelas Públicas del Condado de Charles (CCPS) que sigue el sistema de códigos. De ser necesario, las CCPS reevaluarán el código del personal mañana por la mañana.
|Escuelas públicas del condado de Frederick, Maryland
|Retraso de 2 horas el lunes 23/2.
Esta decisión se reevaluará a las 7 a. m. del lunes por la mañana con un anuncio a las 7:30 a. m.
|Escuelas públicas del condado de Howard
|Retraso de 2 horas el lunes 23/2
El sistema escolar reevaluará las condiciones a las 7:30 a. m. y solo se comunicará un cambio en el estado de retraso de dos horas.
|Escuelas públicas del condado de Montgomery
|Retraso de 2 horas el lunes 23/2.
CÓDIGO AMARILLO: APERTURA RETRASADA para el lunes 23 de febrero hasta nuevo aviso. MCPS reevaluará la situación mañana temprano.
|Escuelas públicas del condado de Prince George
|Retraso de 2 horas el lunes 23/2.
Código Naranja: Las escuelas y oficinas abrirán con un retraso de dos horas. El PERSONAL DE EMERGENCIA debe presentarse a trabajar puntualmente y no tiene derecho a licencia. Estamos monitoreando de cerca el pronóstico del tiempo para el lunes y lo reevaluaremos por la mañana. Cualquier cambio en el estado de las escuelas se anunciará a las 5:00 a. m.
|Escuelas públicas del condado de Washington
|Retraso de 2 horas el lunes 23 de febrero.
Todas las escuelas de WCPS operarán con un retraso de dos horas mañana, lunes 23 de febrero de 2026. El personal de transporte reevaluará las carreteras del condado y monitoreará el pronóstico para determinar si es necesario un cierre. WCPS dará a conocer una decisión final mañana a las 7:00 a. m. Empleados de WCPS: Código Amarillo.
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuela Barrie
|Retraso de 2 horas el lunes 23/2.
Las puertas se abrirán a las 10:00 a. m.
|Escuela Judía Diurna Charles E. Smith
|Retraso de 2 horas el lunes 23/2
|Escuela Episcopal de Cristo
|Retraso de 2 horas el lunes 23/2
No habrá cuidado temprano en preescolar
|Escuela Internacional Alemana
|Retraso de 2 horas el lunes 23/2
|Escuela Holton-Arms
|Retraso de 2 horas el lunes 23/2
|Escuela Ivymount
|Retraso de 2 horas el lunes 23/2.
Se reevaluará temprano en la mañana.
|Escuela para sordos de Maryland
|Retraso de 2 horas el lunes 23/2
|La Escuela Avalon
|Retraso de 2 horas el lunes 23/2
|La escuela Maddux
|Retraso de 2 horas el lunes 23/2.
Se reevaluará temprano en la mañana.
|Nombre de la organización
|Estado
|Administración del Seguro Social – Baltimore
|Retraso de 2 horas el lunes 23/2
|Tribunal de Distrito de los Estados Unidos MD Greenbelt
|Otros el lunes 23/02
Apertura a las 11 h
|Nombre de la organización
|Estado
|Bibliotecas públicas del condado de Anne Arundel
|Otros el domingo 22/2
cierre a las 16 h
Distrito de Columbia
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuela Lowell
|Retraso de 2 horas el lunes 23/2
sin atención previa
|Nombre de la organización
|Estado
|Universidad de Georgetown
|Retraso de 1 hora el lunes 23/2.
La GU en DC abrirá a las 10 a. m. Continuidad institucional/permiso liberal vigente. https://www.georgetown.edu/operating-status/