Trump aprueba asistencia por desastre a DC para ayudar con el derrame de aguas residuales en el río Potomac

El presidente Donald Trump aprobó asistencia de emergencia para Washington, D.C., para ayudar a la ciudad a abordar una fuga en el sistema de alcantarillado que vertió al menos 250 millones de galones de aguas residuales sin tratar en el río Potomac

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias anunció el sábado la aprobación de Trump, lo que permite a FEMA proporcionar equipos y recursos para ayudar con la respuesta al derrame del 19 de enero después de que se rompiera un oleoducto.

La alcaldesa de DC, Muriel Bowser, había solicitado ayuda federal el miércoles y declaró una emergencia.

La aprobación por parte de Trump de la solicitud de ayuda por desastre se produce después de que criticara el manejo del derrame, culpando a los líderes demócratas locales y centrándose especialmente en el gobernador demócrata de Maryland, Wes Moore.

En una cena posterior para gobernadores en la Casa Blanca, donde no se vio a ningún demócrata, Trump mencionó el derrame y dijo: «Tenemos que limpiar el desastre que nos dejaron Maryland y Virginia. Vamos a limpiarlo. Es increíble lo que pueden hacer con su incompetencia».

Dijo en sus publicaciones en las redes sociales criticando la respuesta que los funcionarios locales no habían pedido ayuda de emergencia y que tenía la intención de intervenir.

Sin embargo, el gobierno federal ya estaba involucrado en la reparación y evaluación del impacto de la fuga a través de la Agencia de Protección Ambiental.

El oleoducto de 72 pulgadas (183 centímetros), conocido como Potomac Interceptor, se rompió el 19 de enero, enviando 250 millones de galones de aguas residuales sin tratar al río Potomac, justo al norte de Washington, en los primeros cinco días.

La fuga está prácticamente bajo control, pero reparar la tubería por completo podría llevar meses. La empresa local de agua, DC Water, junto con la EPA, ha estado trabajando para reparar la fuga y monitorear su impacto en el río.

Las autoridades han dicho que el agua potable de la zona es segura, pero se advierte a las personas que utilizan el río Potomac para recreación que no tengan contacto directo con el agua.