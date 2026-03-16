Niños pequeños intoxicados por la bacteria E. coli

Al menos siete personas en tres estados, entre ellas niños pequeños, se han enfermado por intoxicación alimentaria por E. coli relacionada con queso cheddar elaborado con leche cruda, según informaron el lunes funcionarios federales de salud.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), la empresa Raw Farm, con sede en California, elaboró ​​el queso que es la «fuente probable» del brote, aunque ningún producto de Raw Farm ha dado positivo por E. coli durante el período del brote, señaló la FDA.

Según la agencia, se registraron casos entre septiembre de 2025 y mediados de febrero. Cinco casos se reportaron en California y uno en Florida y otro en Texas. Más de la mitad de los casos se presentaron en niños de 3 años o menos. Dos personas requirieron hospitalización.

La FDA recomendó que Raw Farm retirara voluntariamente del mercado sus productos de queso crudo, pero la empresa se ha negado.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. instaron a los consumidores a «considerar no consumir» estos productos.

Mark McAfee, propietario de Raw Farm, dijo que se negaba a retirar los productos del mercado porque los investigadores no los han vinculado de forma concluyente con ninguna enfermedad.

«No han encontrado patógenos en ninguno de nuestros productos», declaró McAfee en una entrevista. Refutó las conclusiones de la FDA sobre la vinculación genética de los casos y afirmó que el anuncio del brote fue prematuro.

La FDA informó que, tras entrevistar a tres personas que enfermaron, las tres declararon haber consumido queso cheddar de leche cruda de la marca Raw Farm. Los investigadores descubrieron que el análisis de muestras de los pacientes enfermos mostraba que las cepas de E. coli que causaron sus infecciones estaban estrechamente relacionadas genéticamente.

Las autoridades están recabando información sobre los cuatro casos adicionales. La investigación continúa para determinar el origen de la contaminación y si otros productos están relacionados con las enfermedades.