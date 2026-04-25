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La policía de Washington D.C. ha establecido una zona de toque de queda para menores

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    • La policía de Washington D.C. anunció un toque de queda para menores en los alrededores del Navy Yard que estará vigente las noches del sábado y el domingo, citando una orden del alcalde que permite al jefe de policía restringir las grandes reuniones de jóvenes consideradas un riesgo para la seguridad pública.

     

    El departamento no especificó el incidente concreto que motivó la decisión, pero dijo que la orden tiene como objetivo proporcionar a la policía una herramienta para disolver grandes concentraciones de jóvenes antes de que se intensifiquen.

     

    La policía indicó que la zona de toque de queda para menores en Navy Yard abarca el siguiente perímetro:

     

    Norte:

    • Interestatal 695 y Virginia Avenue SE desde South Capitol Street hasta 8th  Street SE

     

    Este:

    • Calle 8 SE desde la Avenida Virginia hasta el río Anacostia

     

    Sur:

    • Río Anacostia

     

    Oeste:

    • Calle South Capitol SE desde el río Anacostia hasta la I-695

    La zona estará en vigor desde las 8 de la noche hasta las 11 de la noche del sábado y el domingo, según informó la policía.

     

    Dentro de la zona, las personas menores de 18 años tienen prohibido reunirse en grupos de nueve o más personas en lugares públicos o en las instalaciones de un establecimiento, a menos que participen en ciertas actividades exentas. Puede consultar la lista de exenciones aquí .

     

    La policía también recordó a los residentes que rige un toque de queda en toda la ciudad todas las noches para cualquier persona menor de 18 años desde las 11 p. m. hasta las 6 a. m.