Afgano que trabajaba con el ejército estadounidense muere tras ser puesto bajo custodia del ICE.

Un inmigrante afgano , cuya familia afirmó que había trabajado con las fuerzas estadounidenses en su país de origen, falleció en un hospital de Texas tras haber sido detenido por las autoridades de inmigración, según informaron las autoridades.

Mohommad Nazeer Paktyawal, de 41 años, falleció el sábado en el Hospital Parkland de Dallas, un día después de haber sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Aún no se ha determinado la causa de la muerte. Sin embargo, la familia de Paktyawal afirmó que no estaba enfermo.

“Todavía no podemos comprender cómo sucedió esto. Tenía solo 41 años y era un hombre fuerte y saludable. Sus hijos no dejan de preguntar cuándo volverá su padre a casa”, declaró la familia en un comunicado.

En un comunicado, el ICE informó que Paktyawal fue arrestado el 16 de septiembre por cometer fraude contra SNAP, el programa de ayuda alimentaria más importante del gobierno. El ICE también indicó que fue arrestado por robo el 1 de noviembre.

Paktyawal fue arrestado durante una operación policial selectiva y, en el momento de su arresto y procesamiento el viernes, no informó de ningún antecedente médico, según el ICE.

Según ICE, Paktyawal comenzó a quejarse de dificultad para respirar y dolores en el pecho el viernes por la noche mientras se encontraba en una sala de detención de una oficina de ICE en Dallas. Fue trasladado al Hospital Parkland en Dallas, donde recibió tratamiento y permaneció ingresado durante la noche.

El sábado, Paktyawal estaba desayunando cuando el personal médico notó que tenía la lengua hinchada. Los paramédicos le practicaron varios intentos de reanimación, pero falleció a las 9:10 de la mañana del sábado, según el ICE.

“Su fallecimiento está siendo objeto de una investigación activa”, declaró el ICE.

Paktyawal había servido anteriormente junto a las fuerzas especiales militares estadounidenses en Afganistán y llegó a Estados Unidos como refugiado tras la retirada de las tropas estadounidenses y la toma del poder por los talibanes en agosto de 2021, según #AfghanEvac, un grupo con sede en San Diego que ayuda a reasentar a los afganos que ayudaron a Estados Unidos durante la guerra de dos décadas.

Según #AfghanEvac, Paktyawal vivía con su familia en Richardson, un suburbio de Dallas, mientras su caso de asilo seguía pendiente. Estaba casado y tenía seis hijos.

Las muertes bajo custodia del ICE se han disparado durante el segundo mandato de Trump.

La agencia reportó 14 muertes bajo custodia desde el inicio del año fiscal del gobierno, el 1 de octubre, hasta el 6 de enero, lo que la encamina a superar la cifra de 24 muertes registrada en los 12 meses anteriores. ICE reportó 12 muertes bajo custodia en el año fiscal 2024 y 12 en los tres años anteriores combinados.

El ICE ha aumentado el número de personas en sus centros de detención a más de 70.000, desde las aproximadamente 40.000 que había al comienzo del segundo mandato de Trump. Planea gastar 38.300 millones de dólares para aumentar la capacidad a 92.600 camas para finales de noviembre, incluyendo almacenes reconvertidos que albergan hasta 10.000 personas cada uno.