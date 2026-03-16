El Papa León XIII recibirá la Medalla de la Libertad en una transmisión remota desde Roma

El papa León XIV recibirá la Medalla de la Libertad en Filadelfia la víspera del 4 de julio en una transmisión remota desde Roma, pero no viajará a Estados Unidos durante las celebraciones de su 250 aniversario este año.

León, el primer papa estadounidense, pasará el 4 de julio en la isla siciliana de Lampedusa , punto de llegada de muchos migrantes desesperados que intentan llegar a Europa desde África.

Será homenajeado en Independence Mall el 3 de julio por «su labor de toda una vida promoviendo la libertad religiosa y la libertad de conciencia y expresión en todo el mundo, ideales consagrados por los fundadores de Estados Unidos en la Primera Enmienda», según informó el Centro Nacional de la Constitución en un comunicado de prensa el lunes.

El centro otorga anualmente la Medalla de la Libertad a una persona «de valentía y convicción» que promueve la libertad en todo el mundo. Entre los galardonados anteriores se encuentran el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg y el congresista estadounidense John Lewis, el fallecido líder de los derechos civiles.

Leo, cuyo nombre de nacimiento era Robert F. Prevost, se crió en Chicago y asistió a la Universidad de Villanova, cerca de Filadelfia, donde se graduó en 1977.

Tiene un año repleto de viajes planeado, incluyendo una gran gira por Italia y viajes a cuatro países africanos. El Vaticano ha confirmado que no viajará a Estados Unidos este año, a pesar de la invitación del presidente Donald Trump.

Leo ha seguido los pasos de su predecesor al visibilizar la difícil situación de los migrantes en todo el mundo.

El papa Francisco hizo de Lampedusa su primer viaje fuera de Roma tras su elección en 2013, cuando celebró allí una misa en un altar hecho con barcos de migrantes naufragados y denunció la «globalización de la indiferencia», un lema que aumentó las tensiones con la primera administración Trump.

Francisco visitó Filadelfia durante un viaje de seis días por Estados Unidos en 2015.