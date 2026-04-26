Trump afirma que «es una profesión peligrosa» tras los disparos durante la cena

El presidente Trump declaró a los periodistas el sábado por la noche que quería que la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca se celebrara después de que fuera evacuado cuando se escucharon disparos en el hotel donde tenía lugar el evento.

El sospechoso, que se encuentra bajo custodia y hospitalizado, ha sido identificado por tres fuentes policiales como Cole Allen, de 31 años y residente de Torrance, California. El fiscal general interino, Todd Blanche, declaró que la investigación continúa y que se presentarán cargos próximamente.

El presidente dijo que un agente del Servicio Secreto fue alcanzado por una bala, pero que estaba protegido por un chaleco antibalas.

El señor Trump dijo que estaba «muy lejos» cuando se efectuaron los disparos y afirmó que el sospechoso «no se había acercado lo suficiente como para forzar las puertas de la habitación».

Al preguntársele si le preocupaban las amenazas contra su vida, el Sr. Trump respondió: «Es una profesión peligrosa».

El Sr. Trump publicó fotos del sospechoso y un fragmento del video de seguridad del incidente, «que muestra la violencia de este matón que atacó la Constitución, y también la rapidez con la que actuaron el Servicio Secreto y las fuerzas del orden».

La evacuación se produjo poco después de las 8:30 p. m. (hora del este) luego de que el sonido de disparos hiciera que los asistentes corrieran y se escondieran debajo de las mesas. El Sr. Trump y la primera dama Melania Trump fueron evacuados del escenario por agentes del Servicio Secreto.

Según dos fuentes familiarizadas con la investigación, el sospechoso portaba una escopeta y una pistola.

El señor Trump dijo que «escuchó un ruido» y pensó que era una «bandeja que se caía».

«Pero era un arma», dijo el presidente. «Y algunas personas lo entendieron enseguida, otras no. Yo estaba observando lo que sucedía, probablemente debería haber caído aún más rápido. Creo que Melania era muy consciente de lo que pasó. Creo que supo inmediatamente lo que ocurrió».

“Nos llevaron a toda prisa, junto con otras personas, pero realmente nos llevaron a toda prisa”, añadió.

Tras su detención, el sospechoso declaró a las autoridades que quería disparar contra funcionarios de la administración Trump, según informaron dos fuentes a CBS News. Otra fuente policial indicó que el sospechoso no especificó que su objetivo fuera el Sr. Trump, sino simplemente «funcionarios de la administración».

Un agente resultó herido de bala, pero “se salvó gracias a que llevaba puesto un chaleco antibalas, obviamente, de muy buena calidad. Le dispararon a quemarropa con un arma muy potente”, dijo el presidente. “El chaleco cumplió su función”.

El presidente dijo que habló con el oficial y lo describió como una persona que se encontraba de buen ánimo.

“Este fue un evento dedicado a la libertad de expresión que tenía como objetivo reunir a miembros de ambos partidos con miembros de la prensa”, dijo el presidente. “Y en cierto modo lo logró. Porque el hecho de que se unieran, vi una sala totalmente unificada. Fue, en cierto modo, muy hermoso, algo muy hermoso de presenciar”.

El señor Trump dijo que el evento se reprogramaría en los próximos 30 días. Añadió que luchó con uñas y dientes para que el evento se llevara a cabo, pero las fuerzas del orden insistieron en lo contrario.

Weijia Jiang, presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y corresponsal de CBS News, le preguntó al Sr. Trump qué sintió cuando ocurrió el incidente, especialmente después de haber sido baleado en Butler, Pensilvania. El Sr. Trump respondió: “Siempre es impactante cuando sucede algo así. Me pasó a mí, en cierta medida. Y eso nunca cambia”.

El señor Trump también se refirió a la violencia política, diciendo que «ningún país es inmune».

“Es algo inherente al puesto”, dijo.

“Tenemos que resolver nuestras diferencias”, dijo el Sr. Trump. “Había republicanos, demócratas, independientes, conservadores, liberales y progresistas. Esas palabras son intercambiables, tal vez, pero quizás no lo sean. Sin embargo, todos los presentes en esa sala, una multitud enorme, una multitud récord, un grupo de personas sin precedentes, mostraron un amor y una unidad extraordinarios. Lo observé y quedé muy, muy impresionado”.