Los «Juegos del Futuro» queman la frontera entre deporte físico y virtual

Carreras de drones, peleas de robots, partidos de fútbol híbridos… la segunda edición de los «Juegos del Futuro», competición internacional que difumina la frontera entre el deporte real y virtual, arranca el jueves en Abu Dabi.

El año pasado, mientras el deporte internacional seguía dando la espalda a Rusia, la primera edición de estos Juegos se celebró en Kazan, con Vladimir Putin presente en la ceremonia de apertura.

Según la organización, reunió a 2.000 participantes de más de 120 países, con 3.000 millones de visitas acumuladas según los difusores, y con 10 millones de dólares de premio total.

Entre las disciplinas presentes en Abu Dabi, varios deportes se disputarán en «phygital»: es decir, mitad física y mitad digital. Por ejemplo, en fútbol, la primera mitad se disputa en la consola, y la segunda sobre un terreno sintético de 5 contra 5.

El año pasado, el Peñarol uruguayo ganó la primera edición, tras imponerse al Lokomotiv ruso por 6-5 (2-2 en virtual, 3-2 en físico).

«Para mí, es un concepto que va a revolucionarlo todo», opina para la AFP Naoufal Boumina, futbolista del United FC, estructura francesa vinculada al club homónimo de Dubái.

«Hoy en día hay muchos nuevos conceptos y formatos (de fútbol). Pero este, creo que va a reventarlo. Le va a encantar a todo el mundo».

– Gran representación latinoamericana –

«Cuando escuché hablar del proyecto, lo encontré increíble. A nivel de eSports, es algo nunca antes visto», cuenta Babacar Ndiaye, jugador y entrenador que ha pasado por varios equipos de fútbol virtual de la eLigue 1, competición de eSports profesional vinculada a la Ligue 1 francesa de fútbol.

El concepto tiene una particularidad: en cada partido, entre uno y dos gamers, tendrán que dejar los mandos para entrar al terreno de juego, junto a futbolistas profesionales. Por ejemplo, Kevin Ramirez, que disputó 115 partidos con la selección francesa de futbito, que es uno de los jugadores de United FC.

«He tenido que crear un equipo con jugadores híbridos», precisa Ndiaye. «Pero tuve suerte, he podido encontrar a jugadores profesionales de eSports que tenían un nivel de fútbol excelente».

Para la ocasión, el club será apadrinado por el entrenador del equipo local Dubai United FC, que no es otro que Andrea Pirlo, leyenda del fútbol italiano y campeón del mundo en 2006.

«Tengo muchas ganas de verlo», reconoce Naoufal Boumina, exjugador profesional de fútbol, que desde entonces ha probado otros formatos, como la popular King’s League.

«Pasaremos un día con él. Entrenaremos con él… es magnífico».

Además del Peñarol, que defenderá su corona, el fútbol latinoamericano estará bien representado: el CD Holcattes guatemalteco, los brasileños CM Stars y CM Jardim 7, el argentino La Crema o los Mexico Quetzales estarán entre los 16 equipos que optarán al premio de 600.000 dólares.