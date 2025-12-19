Kenyan McDuffie anuncia su renuncia al Consejo de D.C.

El concejal general (At-Large) de D.C., Kenyan R. McDuffie, confirmó este martes que dejará su puesto en el Consejo el próximo 5 de enero de 2026, decisión que abre prácticamente la puerta a su participación en la contienda por la alcaldía en la histórica elección abierta del próximo año.

Tras más de 13 años en la Asamblea Municipal, McDuffie describió su salida como un momento “agridulce”, motivado por su deseo de “buscar nuevas formas de servir a los más de 700,000 habitantes de los ocho distritos del Distrito de Columbia”.

“Ha sido un verdadero privilegio dedicarme al servicio de los residentes de D.C. durante todos estos años”, expresó McDuffie en su última sesión legislativa. “Amo este trabajo y la lucha por una ciudad más justa, segura, asequible y llena de oportunidades para todos… Pero también creo que en el servicio público hay ciclos, y es importante saber cuándo es momento de iniciar una nueva etapa”.

Aunque aún no ha confirmado oficialmente su candidatura a la alcaldía, se espera ampliamente que McDuffie se presente tras su renuncia, ya que la normativa electoral de D.C. exige que deje su cargo general para competir en las primarias demócratas.

Su decisión se produce en un momento de transformación política en la ciudad, luego de que la alcaldesa Muriel Bowser anunciara que no buscará un cuarto mandato en 2026, dejando vacante el principal cargo de la capital por primera vez en veinte años.

Actualmente, la concejal del Distrito 4, Janeese Lewis George, ya se encuentra en la carrera y lanzó formalmente su campaña poco después del anuncio de Bowser. La salida de McDuffie agrega otro nombre de peso a lo que se espera sea una de las elecciones más competitivas por la alcaldía en la historia reciente de D.C.

Durante su trayectoria, McDuffie se ha destacado por impulsar iniciativas sobre equidad racial, seguridad pública, vivienda asequible y desarrollo económico. Entre sus logros se encuentra la implementación del programa “Baby Bonds”, diseñado para reducir la brecha de riqueza racial, así como proyectos de revitalización del centro de la ciudad.

“Estoy entusiasmado por los retos y oportunidades que trae el próximo año”, afirmó McDuffie, dejando claro que su compromiso con el servicio público continuará más allá del Consejo.

Asimismo, reconoció que el próximo alcalde deberá enfrentar importantes desafíos, como garantizar la autonomía del Distrito (Home Rule) frente a la presión política federal.

La renuncia de McDuffie también tiene implicaciones legales y estratégicas dentro de las elecciones de D.C. Para poder competir de manera efectiva en las primarias demócratas, probablemente deberá reinscribirse como miembro del Partido Demócrata. Según la Ley de Autonomía Local (Home Rule Act), no más de dos de los cuatro escaños generales del Consejo pueden estar en manos de miembros del mismo partido. McDuffie fue elegido como independiente en 2022 tras haberse retirado del Partido Demócrata anteriormente.

Con esta decisión, McDuffie mantiene el equilibrio partidista en el Consejo y se prepara para retomar su afiliación demócrata antes de postularse para la alcaldía.

Su renuncia se suma a un período de transición política en D.C., marcado por la salida de otros miembros del Consejo y la introducción de la votación por orden de preferencia para las primarias de junio de 2026, un cambio que podría modificar la dinámica de las elecciones locales.

A medida que la carrera por la alcaldía se define, la salida de McDuffie del Consejo deja claro su interés en competir por el principal cargo de la ciudad, al mismo tiempo que refleja las prioridades y el liderazgo en evolución en Washington, D.C.

Photo Caption:

La salida de McDuffie del Consejo deja claro su interés en competir por el principal cargo de la ciudad. ( Cuenta official X / McDuffie)