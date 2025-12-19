Joseline Peña-Melnyk marca un hito histórico al asumir la presidencia de la Cámara de Delegados de Maryland

La Asamblea General de Maryland está a punto de entrar en una nueva etapa histórica. La delegada Joseline Peña-Melnyk (demócrata por los condados de Prince George’s y Anne Arundel) se convertirá en la próxima presidenta de la Cámara de Delegados, luego de obtener el respaldo mayoritario del caucus demócrata en una reunión celebrada la mañana del martes.

Con el apoyo formal de su bancada, Peña-Melnyk cuenta con los votos suficientes para ser elegida oficialmente cuando la Cámara se reúna al mediodía en una sesión especial. Su elección la convertirá en la primera afro-latina y la primera inmigrante en presidir cualquiera de las dos cámaras legislativas del estado de Maryland, un logro sin precedentes en la política estatal.

“Me siento profundamente honrada por la confianza que mis colegas han depositado en mí para asumir esta enorme responsabilidad”, expresó Peña-Melnyk ante los medios tras salir de la reunión, que se extendió por unos 40 minutos. “Creo firmemente en un liderazgo inclusivo. Esta Cámara no pertenece a una sola persona, nos pertenece a todos”.

Peña-Melnyk, quien actualmente preside el influyente Comité de Salud y Operaciones Gubernamentales de la Cámara, se posicionó rápidamente como la principal aspirante al cargo pocos días después de que la presidenta saliente, Adrienne Jones (demócrata del condado de Baltimore), anunciara que dejaría la presidencia, aunque continuará sirviendo como delegada. Jones dejó oficialmente el liderazgo el pasado 4 de diciembre.

El proceso de sucesión contrastó notablemente con el ocurrido en 2019, cuando Jones asumió la presidencia tras un periodo de divisiones internas. En ese entonces, Jones había anunciado su candidatura y posteriormente la retiró, para luego emerger como candidata de consenso después de que otros aspirantes no lograran reunir el respaldo necesario tras la muerte del entonces presidente Michael Busch. Su llegada al cargo marcó un hito al convertirse en la primera mujer y la primera persona afroamericana en liderar una cámara legislativa en Maryland.

En esta ocasión, el respaldo a Peña-Melnyk fue más rápido y decisivo. Aunque inicialmente cuatro legisladores aspiraban a la presidencia, Peña-Melnyk logró asegurar el apoyo suficiente en cuestión de días. Los otros tres candidatos terminaron retirando sus postulaciones y cerrando filas en torno a su liderazgo, enviando una clara señal de unidad dentro del caucus demócrata.

Con una larga trayectoria en la Asamblea General y una reputación como legisladora enfocada en temas de salud pública, equidad y buen gobierno, Peña-Melnyk asume la presidencia en un momento clave para el estado, en medio de debates presupuestarios, retos en el sistema de salud y discusiones sobre el futuro económico de Maryland.

Su llegada al liderazgo no solo representa un cambio generacional y cultural, sino también un símbolo poderoso para las comunidades inmigrantes y latinas del estado, que por primera vez verán a una de las suyas al frente de una de las instituciones más importantes del gobierno estatal.

Photo Caption:

Joseline Peña-Melnyk tomando juramento a la presidencia de la Cámara de Delegados de Maryland.