Los hospitales de Maryland registran el cuarto año consecutivo de picos de errores médicos

Los errores médicos que provocaron muerte o discapacidades graves aparentemente están aumentando en Maryland, según un nuevo informe del Departamento de Salud del estado .

El informe, que destaca datos del año fiscal 2023, marca el cuarto año consecutivo en que los hospitales de Maryland han visto un aumento en este tipo de incidentes, comenzando con el aumento en 2020.

En el año fiscal 2023, el Departamento de Salud de Maryland dijo que se informaron 957 eventos adversos, incluidos 808 eventos de nivel 1.

Los eventos de nivel 1 se describen como «un evento adverso que provoca la muerte o una discapacidad grave». El último informe indica un aumento del 5 % en este tipo de incidencias.

Las lesiones por presión fueron el evento de Nivel 1 más frecuente en el último informe, pero disminuyeron un 2 % con respecto al año anterior. Este tipo de lesiones incluye úlceras, que suelen aparecer por no girar ni reposicionar a pacientes con movilidad limitada y por no descargar la presión en las camas de hospital, según el informe.

Los tubos y dispositivos médicos causaron el 30% de las lesiones por presión intrahospitalarias. «La correcta colocación y fijación de los tubos y dispositivos médicos es crucial para la prevención de lesiones por presión», afirma el informe.

Las caídas fueron el segundo evento más reportado, con un aumento del 22% respecto del año fiscal 2022, según el informe.

La Agencia para la Investigación y la Calidad de la Atención Médica informa que más de un tercio de las caídas en el hospital resultan en lesiones, incluidas lesiones graves como fracturas y traumatismos craneoencefálicos.

El informe estatal menciona a un paciente en particular que sufrió una caída y fue transferido desde un hospital externo con leucemia. El personal de enfermería del hospital evaluó al paciente como de «riesgo estándar de caída», ya que no tenía antecedentes de caídas.

Sin embargo, a ese paciente se le diagnosticó posteriormente que no podía hablar y que tenía un hematoma subdural tras golpearse la nuca con la puerta de un armario mientras se dirigía al baño, según el informe. En el momento de la caída, se informó que el paciente tenía incontinencia urinaria y fecal repentina.

El informe indicó que el paciente había perdido el habla durante la prueba de TC.

Una investigación sobre ese incidente reveló que el paciente debería haber sido clasificado como de «alto riesgo» debido a su «diagnóstico, comorbilidades y medicación», según el informe. Los investigadores también creen que el soporte de suero influyó en la caída.

“Dado que el riesgo de caídas del paciente no se evaluó con precisión, no se implementaron intervenciones apropiadas, como una habitación más cercana a la estación de enfermería o el uso de una alarma de cama”, afirma el informe.

Los retrasos en el tratamiento son el tercer evento más reportado y pueden ocurrir debido a “evaluaciones inadecuadas, fallas de comunicación o factores humanos, como pruebas de diagnóstico, análisis de laboratorio y diagnóstico por imágenes oportunos”.

El departamento dijo que la tendencia de aumento de errores médicos podría deberse a la escasez de fuerza laboral y a los efectos residuales de la pandemia.