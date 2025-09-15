Líderes latinos condenan a ICE por incidentes en Chicago

Líderes latinos expresaron el sábado su consternación por los recientes operativos de control de inmigración en Chicago que resultaron en un tiroteo fatal durante una parada de tráfico, el arresto de un inmigrante en una barbería y un tenso enfrentamiento entre manifestantes y agentes en un centro de procesamiento de inmigración.

Un agente del Servicio de Inmigración, Aduanas y Control de Aduanas (ICE) disparó mortalmente a un hombre que intentó evadir el arresto el viernes conduciendo su auto contra los agentes y arrastrando a uno de ellos, informaron las autoridades. El hombre, Silverio Villegas-González, fue declarado muerto en un hospital.

Ese mismo día, Willian Giménez fue detenido por agentes de ICE mientras conducía en el barrio de La Villita de Chicago. Kevin Herrera, abogado de Giménez, afirmó creer que fue una represalia por su participación en una demanda contra líderes de Chicago, Home Depot y un policía fuera de servicio por sus acciones contra trabajadores inmigrantes.

Herrera dijo que Giménez tiene un permiso de trabajo y está en el proceso de solicitar asilo.

En un comunicado del sábado, las autoridades de inmigración dijeron que Giménez fue arrestado por estar en el país ilegalmente.

“Nadie está por encima de la ley. Giménez González es un inmigrante indocumentado con cargos por allanamiento ilegal y un historial de incomparecencia ante el tribunal, incluyendo su ausencia en la corte de inmigración en abril del año pasado, tras lo cual un juez de inmigración ordenó su deportación del país”, dice el comunicado.

Durante una conferencia de prensa matutina afuera de una instalación de ICE en el suburbio de Broadview de Chicago, el representante demócrata Chuy García dijo que los incidentes son preocupantes.

“Estos incidentes nos hacen preguntarnos a todos: si ICE puede matar a uno de nuestros vecinos a plena luz del día… si pueden arrestar a alguien por unirse a una demanda o simplemente por ser latino, ¿qué les impide atrapar a cualquiera de nosotros?”, dijo García.

Una protesta planificada de 12 horas para el viernes frente a las instalaciones incluyó varios enfrentamientos entre los participantes y agentes que llevaban mascarillas, cascos y, posteriormente, máscaras de gas. Las instalaciones han sido escenario de manifestaciones regulares en respuesta al aumento de la aplicación de las leyes migratorias.

La representante Delia Ramírez, también demócrata, dijo que exigirá una investigación exhaustiva de la parada de tráfico que llevó al tiroteo fatal de Villegas-González y pidió unidad a la comunidad.

La campaña del Departamento de Seguridad Nacional, denominada “ Operación Midway Blitz ”, apunta a las llamadas leyes santuario en el estado.

“Esta operación del ICE tendrá como objetivo a los inmigrantes ilegales criminales que acudieron en masa a Chicago e Illinois porque sabían que el gobernador Pritzker y sus políticas de santuario los protegerían y les permitirían vagar libremente por las calles estadounidenses”, dijo el DHS en un comunicado.

El gobernador demócrata JB Pritzker ha sido uno de los opositores más vocales de las operaciones de inmigración de la administración Trump en Chicago.

Los recientes incidentes también han aumentado los temores en los barrios con mayor población de inmigrantes sobre las celebraciones por el Día de la Independencia de México el 16 de septiembre .