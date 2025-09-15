Consejos para alejarse de las pantallas y comenzar un nuevo pasatiempo

Durante el invierno de 2024, Rachel Martin se dio cuenta de algo sorprendente: pasaba la mayor parte de su tiempo libre mirando pantallas. «No se me ocurría ninguna afición ni actividad que me permitiera desconectar del mundo digital», comentó.

Con pasatiempos como ver televisión, jugar videojuegos y crear arte digital, Martin, de 33 años, a veces pasaba más de 12 horas al día mirando pantallas . Anhelaba una alternativa analógica.

Tras varias pruebas, encontró una: escribir un diario con pluma estilográfica y tintas especiales . «Es una experiencia táctil genial», dijo, y que inesperadamente se convirtió en algo social cuando empezó a asistir a reuniones de aficionados a la pluma estilográfica en su ciudad, Sídney, Australia.

«Es algo que definitivamente no esperaba amar», dijo, «pero que realmente me ayudó a estar (casi) libre de pantallas».

Martin tenía una motivación extra para evitar los dispositivos (tiene migrañas crónicas y las pantallas son un desencadenante para ella), pero muchas personas comparten su objetivo.

Adoptar un nuevo pasatiempo puede ser una forma eficaz de desconectar de las pantallas. (Martin incluso está considerando vender su televisor). Además, las investigaciones sugieren que los pasatiempos agradables pueden reducir el estrés y mejorar la salud mental y física .

Sin embargo, encontrar un pasatiempo sin pantallas que perdure puede ser más fácil de decir que de hacer. Aquí tienes por dónde empezar:

Este artículo forma parte de la cobertura de AP sobre Bienestar, centrada en el bienestar, la actividad física, la alimentación y la salud mental. Leer más sobre Bienestar.

Una mezcla de actividades divertidas está bien.

Algunas personas se sienten presionadas a encontrar el pasatiempo “ideal” que optimice perfectamente su tiempo libre, pero tal cosa no existe, afirmó Sarah Pressman, profesora de ciencias psicológicas en la Universidad de California, Irvine, que ha estudiado el tiempo libre.

“Combinar pequeñas actividades agradables —un poco de pickleball, cocinar algo nuevo, charlar con un amigo tomando un café, pasar tiempo en el jardín— puede tener un efecto acumulativo en tu estado de ánimo y tu salud”, dijo. “Así que, en lugar de presionarte para encontrar el pasatiempo perfecto, simplemente pregúntate: ‘¿Qué me alegra un poco hoy?’”.

De manera similar, los pasatiempos no tienen que ocupar horas y horas de nuestro tiempo para ser beneficiosos, dijo Matthew Zawadzki, profesor asociado de ciencias psicológicas en la Universidad de California, Merced, que ha estudiado pasatiempos.

Comience poco a poco, pensando en actividades que le resulten satisfactorias durante 20, 10 o incluso cinco minutos cada vez.

“Realmente necesitamos incorporar pequeños compromisos a nuestro tiempo libre”, dijo, sobre todo considerando la cantidad de otras exigencias que tenemos sobre nuestro tiempo.

Un pasatiempo no puede reiniciar tu vida, “pero sí reiniciará la siguiente hora”, afirmó Zawadzki.

Prueba muchas cosas

Lanza una red amplia.

“Prueba algunas actividades durante 30 minutos cada una y simplemente observa cómo te hacen sentir”, dijo Pressman. “Piensa en ello como si estuvieras saliendo con alguien. Quizás tengas que tener varias primeras citas antes de encontrar a tu media naranja”.

Piensa en cómo las actividades que te encantaban cuando eras niño se podrían adaptar a la edad adulta, o en cosas en las que naturalmente pierdes la noción del tiempo mientras las haces, sugirió.

También puede ser útil considerar qué te falta o qué te gustaría más en tu rutina diaria, dijo Zawadzki. Si te sientes demasiado sedentario, prueba una nueva forma de ejercicio. Si necesitas desconectar, lee un libro interesante. Si te falta conexión social, únete a un club o haz voluntariado. Si no has usado tu creatividad por un tiempo, coge un pincel.

«Se trata de ser más intencional en cómo usas tu tiempo», dijo Zawadzki.

Pedir recomendaciones

«Es difícil pensar más allá de lo que hacemos actualmente», dijo Zawadzki. Así que, externalice su búsqueda.

Así como le pedirías a un amigo una recomendación de un libro o una película, pregunta a tus seres queridos qué actividades recomendarían para alguien con tus intereses y gustos. Asegúrate también de que sean conscientes de cualquier limitación económica, de tiempo o de espacio.

Haz que tus pasatiempos sean tan accesibles como el tiempo frente a la pantalla…

Si estás acostumbrado a pasar las tardes frente al televisor, puede resultarte difícil darle un nuevo uso a esas horas, incluso cuando hayas encontrado un pasatiempo gratificante.

“Las pantallas son muy fáciles de usar”, dijo Gabriela Tonietto, profesora asociada de marketing en la Rutgers Business School, que ha estudiado el tiempo libre.

Por lo tanto, mantenga su bloc de dibujo o crucigrama a la vista en lugar de guardarlo, sugirió Pressman, y pase directamente del trabajo o la cena al tiempo para sus pasatiempos antes de distraerse con las pantallas.

Establecer metas específicas (no solo, «Quiero reducir el tiempo frente a la pantalla», sino algo como, «Leeré una hora antes de acostarme»), reservar un tiempo designado para su actividad y conseguir un compañero de pasatiempo para que se responsabilice pueden ayudarlo a seguir con su pasatiempo, dijo Tonietto.

…pero no te castigues si a veces las pantallas ganan

Pasar tiempo frente a la pantalla no es necesariamente malo, dijo Zawadzki. Ver una película en familia puede ser una actividad para fortalecer los vínculos, sobre todo si hablan de ello después, y ponerse al día con un programa de televisión interesante en la cinta de correr puede motivarlos a hacer ejercicio.

“Cualquier tipo de actividad tiene el potencial de ser positiva”, dijo. “Pero hay que optimizarla un poco para que cumpla tus objetivos” y establecer un límite de tiempo para relajarse.

Así que no te castigues demasiado si no puedes abandonar por completo tus pasatiempos relacionados con la pantalla. También pueden tener beneficios, y reconocerlos es la mitad del camino recorrido. La investigación de Tonietto sugiere que considerar el tiempo libre como un desperdicio puede hacerlo menos placentero y beneficioso.

“El primer paso es experimentar esa positividad al participar en estas actividades”, dijo Tonietto. “Las consecuencias son sentirse más relajado, menos estresado y más feliz”.