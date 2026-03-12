Los conductores se preguntan si deberían optar por vehículos eléctricos tras los precios de la gasolina.

Cuando Kevin Ketels compró una Chevrolet Blazer eléctrica 2026 el año pasado, no pensó en el precio de la gasolina. Simplemente pensó que los vehículos eléctricos eran mejores y «quería ser parte del futuro». Ahora que la guerra con Irán está disparando los precios en las gasolineras , este hombre de Detroit se alegra de no tener que llenar el tanque de gasolina de su SUV de 11 años.

«La electricidad puede subir, pero no subirá tanto como el gas ni tampoco subirá tan rápido», dijo Ketels, de 55 años, profesor adjunto de gestión de la cadena de suministro global en la Universidad Estatal de Wayne.

Los expertos dicen que los altos precios prolongados de la gasolina pueden impulsar el interés y las ventas de vehículos eléctricos, especialmente si los conductores asumen que sus precios de electricidad no se verán afectados por la crisis.

Pero muchos factores influyen en las compras de vehículos eléctricos de los consumidores y en las tarifas de electricidad.

¿Están los propietarios de vehículos eléctricos realmente protegidos de los aumentos de precios?

Los conductores de vehículos a gasolina son mucho más vulnerables a las fluctuaciones de precios derivadas de los conflictos mundiales que quienes recargan sus autos. El promedio nacional del galón de gasolina regular esta semana fue de $3.57, frente a los $2.94 del mes anterior, según la AAA.

Mientras tanto, «los precios de la electricidad residencial están regulados y son mucho menos volátiles que los de la gasolina», afirmó Erich Muehlegger, profesor de economía de la Universidad de California en Davis. «Como resultado, los propietarios de vehículos eléctricos se ven prácticamente inmunes a las fluctuaciones del precio del petróleo».

Pero los expertos dicen que los precios de la electricidad han estado aumentando a nivel nacional por una variedad de razones, incluida la creciente demanda de energía de los nuevos centros de datos.

“Este es un evento inflacionario”, dijo Holt Edwards, director del Grupo de Resolución de Políticas de Bracewell, sobre la guerra. “¿Es este el factor que impulsa los precios de la electricidad? Creo que probablemente no. Pero sin duda es un factor contribuyente”.

Todavía está por verse hasta qué punto los conflictos en torno al petróleo y el gas podrían trasladarse al sector eléctrico.

¿Qué pasa con cómo se alimentan las diferentes redes?

En lo que respecta a la electricidad que utiliza el propietario de un vehículo eléctrico, gran parte del costo depende de qué fuentes de electricidad se encuentran en la combinación energética de la red local, dicen los expertos.

Dado que los reguladores fijan anualmente los precios de la electricidad residencial, la mayoría de los hogares están protegidos de las fluctuaciones mensuales en los costos del gas natural. Si bien los expertos afirman que el aumento de los precios del gas natural puede incrementar el costo de la generación de electricidad, este no ha aumentado tan rápido ni tanto como los precios del petróleo recientemente.

Éstas son sólo dos de las muchas fuentes de energía (incluido el carbón, la nuclear y las renovables) que alimentan la red eléctrica.

“El componente energético varía según la energía que se utiliza y el precio de la energía que se utiliza para generar electricidad”, explicó Pierpaolo Cazzola, experto en energía del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia. “Lo que ocurre es que en Estados Unidos, la variación del precio del componente energético es menor que en otros lugares”.

Los expertos afirmaron que la persistencia de la guerra podría afectar las facturas de electricidad en el futuro. Y esa es una razón más para que los países adopten energías limpias, afirmaron.

“La energía limpia y la electrificación combinadas son lo que proporciona la mayor seguridad”, dijo Euan Graham, analista del grupo de expertos en energía Ember.

Michael B. Klein, un desarrollador de software de 56 años de Evanston, Illinois, ha conducido vehículos eléctricos durante los últimos ocho años para ahorrar costos de combustible y por preocupaciones ambientales.

Cada vez que mejora la eficiencia de la red eléctrica, especialmente con la incorporación de energías renovables, «obtengo ese beneficio pase lo que pase», dijo Klein, quien conduce un Chevy Bolt. «Pueden mejorar la eficiencia de los motores de gasolina, pero hay que comprar un coche nuevo para aprovecharlo».

¿Aumentará entonces la demanda de vehículos eléctricos?

Varios expertos afirman que los altos precios de la gasolina son un fuerte impulsor de las ventas de vehículos eléctricos, sobre todo si persisten. Los conductores también consideran vehículos híbridos más eficientes en gasolina durante estos tiempos.

Edmunds, una plataforma de búsqueda de coches, analizó los datos de compras de los consumidores de la semana del 2 de marzo, tras el inicio de la guerra contra Irán. Descubrieron que el interés en vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos de batería representó el 22,4 % de toda la actividad de búsqueda de vehículos en su sitio web esa semana, frente al 20,7 % de la semana anterior. Los analistas también analizaron las últimas subidas importantes del precio del combustible a nivel nacional en 2022 y observaron que la consideración de los vehículos eléctricos también aumentó considerablemente en ese momento.

Pero si esto significa más compras de vehículos eléctricos depende de si los compradores esperan ahorrar no sólo ahora sino en el futuro, dicen los expertos.

Para aumentar la complejidad, un aumento repentino en la demanda de vehículos eléctricos podría hacer subir los precios, dijo Graham.

«Creo que el verdadero cambio radical radicaría en si esto impulsa a los gobiernos a modificar las políticas fiscales y arancelarias en torno a los vehículos eléctricos», afirmó Graham. Esto ayudaría a reducir la dependencia de los combustibles fósiles, añadió.

¿Conducir un vehículo eléctrico realmente ahorra dinero?

Más o menos.

Las personas que compran vehículos eléctricos tienen un ahorro de gasolina “realmente sustancial” durante la vida útil de sus vehículos, incluso sin créditos fiscales del gobierno, dijo Peter Zalzal, abogado del Fondo de Defensa Ambiental.

“Estamos hablando de miles y miles de dólares en ahorros”, dijo Zalzal. “Y a medida que aumenta el precio de la gasolina, esos ahorros son aún mayores. El costo del combustible representa una parte importante del costo total del vehículo, y su aumento tiene un impacto significativo en las personas”.

Sin embargo, el costo inicial de un vehículo eléctrico nuevo sigue siendo mayor que el de un vehículo de gasolina; los vehículos eléctricos nuevos se vendieron a un promedio de $55,300 el mes pasado , mientras que los vehículos nuevos en general se vendieron a un promedio de $49,353, según la fuente de información sobre compra de automóviles Kelley Blue Book. Algunos expertos también expresaron preocupación por la seguridad nacional con respecto a los vehículos eléctricos, ya que China domina partes significativas de la cadena de suministro de vehículos eléctricos.

Ketels, propietario de un vehículo eléctrico y profesor, dijo que cree que los vehículos eléctricos y la energía renovable deberían ser una prioridad estratégica para las personas y los EE. UU. porque podrían producirse en el país «y no tenemos esas fluctuaciones ni esas preocupaciones».

Pero como el gobierno federal ha retirado muchos incentivos para ambos, «nos pone en desventaja a nivel mundial», dijo Ketels. «Creo que ha sido un terrible error retirar estos incentivos y atacar a la industria de la energía sostenible», y la guerra «no hace más que hacerlo aún más evidente».