En las zonas rurales de EEUU, la oferta de docentes extranjeros comienza a agotarse

Al igual que muchos sistemas escolares que enfrentan escasez de docentes , el condado de Allendale, en Carolina del Sur, ha buscado ayuda en el extranjero. Una cuarta parte del profesorado de este distrito rural con alta pobreza proviene de otros países.

La superintendente elogia a los educadores internacionales , principalmente de Jamaica y Filipinas, por sus habilidades y dedicación, pero se está preparando para perder algunos de ellos a medida que la administración Trump reformula los programas de visas.

Frente a los mayores costos de patrocinio de visas y a políticas de inmigración inciertas, la superintendente Vallerie Cave dijo que parece demasiado riesgoso extender los contratos de algunos docentes internacionales cuyos contratos están por vencer o contratar a otros.

“Algunos de mis mejores profesores están teniendo que regresar a sus países”, dijo Cave.

En particular, para las escuelas rurales, la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump está afectando un canal ampliamente utilizado para cubrir la escasez de personal que se agravó durante la pandemia de COVID-19. Los distritos rurales pueden tener dificultades para atraer docentes estadounidenses a zonas remotas que carecen de viviendas, tiendas y servicios como atención médica, especialmente por salarios más bajos que los que ofrecen algunos distritos más grandes.

Cave espera contratar profesores locales para cubrir las vacantes dejadas por la inminente salida de varios docentes. Si no puede, podría ampliar el uso de profesores en línea en el distrito. En otros lugares, los distritos están considerando contratar instructores no certificados , combinar clases o eliminar la oferta de cursos.

En septiembre, la Casa Blanca anunció una tarifa única de $100,000 para las nuevas visas H-1B, que permiten emplear a trabajadores extranjeros altamente calificados en EE. UU. La administración Trump argumentó que se estaba reemplazando a los empleados estadounidenses, particularmente en puestos altamente remunerados en empresas tecnológicas. Los críticos argumentan que la tarifa agravará la escasez de mano de obra fuera del sector tecnológico.

Más de 2300 personas con visas H-1B trabajan como educadores en 500 distritos escolares, según un análisis del sindicato de docentes de la Asociación Nacional de Educación. En una demanda presentada en diciembre contra la tarifa, una coalición de 20 estados argumentó que estas impedirían que los distritos escolares contrataran a docentes internacionales.

La administración Trump ha proporcionado un formulario para solicitar exenciones de la tarifa, y educadores y grupos de defensa han argumentado que es de interés público que los docentes estén exentos. Los docentes también pueden venir a Estados Unidos con la visa J-1, más común, que permite estancias cortas para programas de intercambio cultural y no está sujeta a la nueva tarifa.

En la zona rural de Oregón, el Distrito Escolar de Umatilla contrató a dos profesores españoles para impartir clases de matemáticas y ciencias. Los profesores fueron «fenomenales», dijo la superintendente Heidi Sipe, pero regresaron a casa en verano.

“Desafortunadamente, debido a algunas cosas en casa y luego al estrés de lo desconocido, decidieron regresar”, dijo Sipe.

El distrito no buscó candidatos internacionales para reemplazarlos debido al costo y la incertidumbre, pero logró anunciar con anticipación y encontró candidatos locales para las vacantes, dijo Sipe. Otros líderes escolares no creen que tengan el mismo éxito.

En el condado de Allendale, los profesores internacionales —con visas H-1B y J-1— han impartido asignaturas como matemáticas, ciencias y lengua y literatura, además de educación especial. Incluso antes del aumento de las cuotas, patrocinar a un solo profesor al año costaba entre 15.000 y 20.000 dólares, explicó Cave.

Los líderes escolares coinciden en que contratar personal certificado y presencial es la mejor opción: docentes que puedan sentarse con los estudiantes para explicar un concepto y fortalecer sus vínculos a lo largo de la jornada escolar. Cuando esta opción falla, evalúan las ventajas y desventajas.

Cave dijo que buscará incorporar más profesores virtuales a través de Fullmind, una empresa que el distrito ya utiliza para proporcionar tres instructores certificados por el estado. Los estudiantes se reúnen en un aula y su profesor se une a ellos por videollamada. Fullmind anunció el jueves la adquisición de Elevate K-12 y ahora ofrece instrucción remota a más de 225 sistemas escolares.

Carolina del Sur permite que los distritos contraten a docentes no certificados para cubrir las necesidades de personal, pero Cave afirmó que contrataría más docentes en línea antes de considerar esa opción. Sus problemas con la escasez de docentes, afirmó, no han disminuido desde la pandemia, cuando muchos distritos escolares utilizaron fondos federales de ayuda para publicar nuevas plazas y luego tuvieron dificultades para encontrar suficientes docentes.

«Realmente no puedo ofrecer un salario competitivo», dijo. «Para la América rural, la América empobrecida, sigue siendo un problema reclutar maestros».

En las Escuelas del Condado de Halifax, en la zona rural de Carolina del Norte, 103 de los 159 docentes son extranjeros. A largo plazo, el distrito busca maneras de reclutar a futuros educadores desde el penúltimo y último año de secundaria.

De manera más inmediata, el distrito espera contratar maestros internacionales provenientes de otros distritos que quieran cambiar sus visas J-1 a visas H-1B, lo que podría permitir al sistema escolar evitar la tarifa de $100,000, dijo Carolyn Mitchell, directora ejecutiva de recursos humanos del distrito.

“Hay que intentar buscar todas las alternativas cuando se sabe que se puede necesitar gente”, dijo Mitchell.