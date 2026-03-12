Inician un nuevo proceso para intentar reemplazar los aranceles anulados por la Corte Suprema

El gobierno de Trump abrió el miércoles una nueva investigación comercial sobre la manufactura en países extranjeros, un esfuerzo que surge después de que la Corte Suprema anuló el uso previo de aranceles por parte del presidente Donald Trump al declarar una emergencia económica.

Trump y su equipo han dejado en claro que buscan reemplazar los cientos de miles de millones de dólares en ingresos perdidos después del fallo de la Corte Suprema de febrero utilizando leyes diferentes para establecer nuevos aranceles .

En este caso, la administración está iniciando investigaciones bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que podrían eventualmente resultar en nuevos impuestos a las importaciones. Sin embargo, el Representante Comercial de EE. UU., Jamieson Greer, en una llamada con periodistas el miércoles, declaró que no quería prejuzgar el resultado del proceso.

“La política sigue siendo la misma: las herramientas pueden cambiar dependiendo, ya sabe, de los caprichos de los tribunales y otras cosas”, dijo Greer, enfatizando que el objetivo era proteger los empleos estadounidenses.

El inicio del proceso para reemplazar por completo los aranceles previos de Trump podría provocar el regreso de gran parte del drama que sacudió la economía mundial el año pasado. Los aranceles, ya revocados, dieron lugar a nuevos marcos con los socios comerciales de EE. UU., y no está claro el impacto que un nuevo conjunto de impuestos a la importación podría tener en dichos acuerdos. Greer describió los marcos comerciales como independientes y sugirió que eran independientes de la nueva investigación.

Este nuevo conjunto de aranceles podría desarrollarse en el contexto de una guerra en Irán y de elecciones intermedias en las que los demócratas compiten contra los aliados republicanos de Trump al enfatizar que se le deben al público reembolsos de aranceles luego de la decisión de la Corte Suprema.

Greer dijo que la investigación examinaría el exceso de capacidad industrial y el respaldo gubernamental que podría dar a las empresas extranjeras una ventaja injusta sobre las empresas estadounidenses.

Las entidades investigadas incluyen a China, la Unión Europea, Singapur, Suiza, Noruega, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea del Sur, Vietnam, la isla autónoma de Taiwán, Bangladés, México, Japón e India. El gobierno busca lo que considera superávits comerciales persistentes con Estados Unidos y políticas como subsidios y la supresión de los salarios de los trabajadores, entre otros factores.

La administración también está iniciando una investigación de la Sección 301 para prohibir la importación de bienes fabricados mediante trabajo forzado.

Greer indicó que podrían realizarse investigaciones adicionales en virtud de la Sección 301 sobre temas como los impuestos a los servicios digitales, los precios de los medicamentos y la contaminación oceánica, entre otras posibilidades. El Departamento de Comercio lleva a cabo investigaciones comerciales independientes en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962.

La administración enfrenta presiones para completar sus investigaciones. El gobierno impuso aranceles del 10% a los productos fabricados en el extranjero en virtud del artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974, pero estos expiran después de 150 días, el 24 de julio. Trump afirmó que planeaba aumentar ese impuesto de importación al 15%, pero aún no lo ha hecho.

Greer dijo que la administración está “programando” la nueva investigación basándose en el plazo de 150 días, y afirmó que el objetivo es llevar “opciones potenciales” a Trump lo antes posible.

Greer afirmó que las investigaciones serían independientes de los marcos comerciales anunciados el año pasado por Trump, que establecieron aranceles base, lo que condujo a la aplicación de tasas del 15% sobre productos procedentes de la Unión Europea, Japón y Corea del Sur, entre otros países, que posteriormente han sido anulados por la Corte Suprema. Aun así, sugirió que estos marcos podrían ser un factor.

«Tengo la sensación de que estos países siguen queriendo llegar a un acuerdo, y el presidente Trump sigue queriendo el acuerdo», dijo Greer, y agregó que, dado que los aranceles están en juego, los compromisos que han asumido los países y la implementación de los marcos se considerarían a medida que «chocan» con las demandas del proceso de la Sección 301.