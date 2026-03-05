Lo que hay que saber sobre cómo los medicamentos GLP-1 podrían combatir la adicción

Los exitosos medicamentos GLP-1 que han transformado el tratamiento de la diabetes y la obesidad podrían ayudar a prevenir múltiples trastornos por consumo de sustancias y reducir los trágicos resultados que estos causan, según un nuevo estudio de gran alcance.

Un análisis publicado el miércoles en una revista médica analizó los historiales médicos electrónicos de más de 600,000 pacientes con diabetes del Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU. Descubrió que quienes recibieron medicamentos como Ozempic y Mounjaro tenían menos probabilidades de desarrollar adicciones al alcohol, la nicotina, la cocaína, los opioides y otras sustancias que quienes recibieron otro tipo de medicamentos.

En aquellos que ya eran adictos, los medicamentos GLP-1 se relacionaron con menores riesgos de hospitalización, sobredosis y muerte, según el estudio.

Los nuevos resultados sugieren, pero no prueban, que los medicamentos para bajar de peso pueden ser capaces de atacar la fuente subyacente de los antojos que afectan a más de 48 millones de estadounidenses con trastornos por consumo de sustancias.

«En realidad, están trabajando contra la causa raíz de todas estas diferentes adicciones», dijo el Dr. Ziyad Al-Aly, autor principal del estudio e investigador principal del Sistema de Atención Médica del VA de St. Louis.

Esto es lo que necesita saber sobre la nueva investigación publicada por The BMJ:

Cómo se diseñó el estudio

Estudios previos han sugerido que los fármacos conocidos como GLP-1, o agonistas del receptor del péptido similar al glucagón-1, podrían reducir las adicciones al actuar sobre las vías de recompensa del cerebro. Sin embargo, estos estudios han sido pequeños y, a menudo, se han limitado a una sola sustancia.

Para este estudio, uno de los más extensos hasta la fecha, Al-Aly y sus colegas analizaron datos de los historiales clínicos electrónicos de más de 600,000 pacientes con diabetes del Departamento de Asuntos de Veteranos durante tres años. Compararon a las personas que recibieron fármacos GLP-1 con aquellas tratadas con medicamentos para reducir la glucemia.

Los pacientes se dividieron en siete ensayos paralelos que analizaron el riesgo de desarrollar adicciones a múltiples sustancias, como alcohol, cannabis, cocaína, nicotina y opioides. Otro ensayo analizó el riesgo de daños específicos en personas con adicciones preexistentes al tomar diferentes tipos de medicamentos.

Lo que encontraron los investigadores

Al-Aly y sus colegas descubrieron que quienes iniciaban el tratamiento con fármacos GLP-1 presentaban un menor riesgo de desarrollar adicción a múltiples sustancias. En comparación con otros medicamentos, quienes tomaban fármacos GLP-1 presentaban un menor riesgo de adicción: 18 % para el alcohol, 14 % para el cannabis, 20 % para la cocaína y la nicotina, y 25 % para los opioides.

En pacientes que ya tenían trastornos por consumo de sustancias, comenzar a tomar GLP-1 se asoció con un riesgo 31% menor de visitas al departamento de emergencias, un riesgo 26% menor de hospitalizaciones, un riesgo 25% menor de pensamientos o intentos suicidas, un riesgo 39% menor de sobredosis y un riesgo 50% menor de muerte.

En general, el estudio encontró que el uso de medicamentos GLP-1 probablemente previno alrededor de siete casos de trastorno por uso de sustancias y 12 incidentes que involucraron daños graves por cada 1.000 usuarios durante tres años, dijo Al-Aly.

Los límites del estudio

Entre las limitaciones del estudio se encuentran: se realizó dentro del sistema de salud del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA), que atiende a una población mayoritariamente mayor, blanca y masculina, aunque Al-Aly afirmó que los resultados fueron consistentes en más de 35,000 mujeres. Además, incluye datos únicamente de personas con diabetes, no de la población general.

Los investigadores tampoco pudieron considerar algunos factores, como el nivel socioeconómico o el estilo de vida, que podrían afectar los resultados. El análisis se centra en los efectos del uso de GLP-1 en comparación con otro fármaco, no en comparación con la ausencia de tratamiento.

Como estudio observacional, el nuevo análisis mostró que los GLP-1 están asociados con un menor riesgo de trastornos y daños por consumo de sustancias, no que las drogas en sí mismas causaran la reducción.

Los investigadores de la adicción ven la necesidad de nuevos medicamentos

Los nuevos hallazgos son sorprendentes, dijo el Dr. Lorenzo Leggio, director clínico del Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas que no participó en el estudio.

“Aunque no comprendemos completamente el mecanismo, de alguna manera el sistema GLP-1 está abordando la biología de la adicción y el sistema fundamental que subyace a todos estos trastornos”, afirmó.

Los ensayos clínicos sobre diabetes y pérdida de peso han demostrado que los fármacos GLP-1 actúan sobre las hormonas intestinales y cerebrales que controlan el apetito y la sensación de saciedad, reduciendo así el llamado «ruido de la comida» o los pensamientos intrusivos sobre la comida. De igual manera, este estudio indica que los fármacos pueden atenuar el «ruido del alcohol o las drogas», afirmó Leggio.

La creciente evidencia de que los GLP-1 podrían prevenir los trastornos por consumo de sustancias es emocionante, afirmó la Dra. Anna Lembke, especialista en medicina de adicciones de la Universidad de Stanford.

«Realmente no hemos tenido una nueva herramienta en nuestra caja de herramientas desde una perspectiva farmacoterapéutica para tratar la adicción en mucho tiempo», dijo Lembke, señalando que algunos especialistas en adicciones ya están recetando GLP-1 fuera de etiqueta, especialmente cuando otros tratamientos han fallado.

Advirtió que los medicamentos GLP-1 no funcionan del mismo modo para todos los usuarios y que tienen riesgos que deben sopesarse frente a los beneficios potenciales.

¿Qué viene a continuación?

Los nuevos hallazgos no justifican, por sí solos, la prescripción de fármacos GLP-1 para prevenir o tratar trastornos por consumo de sustancias, afirmó Al-Aly. Dicha evidencia debería provenir de ensayos clínicos controlados aleatorizados que comparen directamente el uso de los fármacos con un placebo o un medicamento ficticio. Varios ensayos de este tipo están pendientes, señaló Leggio.

El objetivo es encontrar una nueva forma de tratar las adicciones, que son una de las principales causas de enfermedad y muerte en todo el mundo.

“Las consecuencias en términos de enfermedades crónicas de estas drogas adictivas son realmente gigantescas en nuestra sociedad”, dijo Leggio.