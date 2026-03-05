¿Qué está previsto para el Festival Nacional de los Cerezos en Flor 2026?

No pasará mucho tiempo antes de que los cerezos del Distrito comiencen a florecer a lo largo de la Cuenca Tidal

El Servicio de Parques Nacionales compartirá el jueves su predicción sobre cuándo los árboles lucirán mejor.

Pero independientemente del calendario de floración de los árboles, el Festival Nacional de los Cerezos en Flor ha planeado eventos del 20 de marzo al 12 de abril

Fiesta de Corbata Rosa

Antes de que el festival comience oficialmente, los organizadores celebrarán la Fiesta de Corbata Rosa anual en Union Station el 13 de marzo de 19:00 a 23:00. Los asistentes a la fiesta podrán disfrutar de cócteles, comida, música y una subasta en el evento de recaudación de fondos. El código de vestimenta: rosa

Las entradas cuestan $275 .

Ceremonia de apertura

La ceremonia incluirá actuaciones de artistas relacionados con EE. UU. y Japón. El espectáculo comienza a las 17:00 h del 21 de marzo. Las actuaciones incluyen danzas tradicionales con espadas y música pop

Las entradas cuestan 5 dólares.

Carrera de pétalos y remos de Stumpy

Los corredores se subirán a los botes de pedales para navegar por las aguas de Tidal Basin. Los premios se otorgan a los participantes mejor vestidos y a los botes más rápidos en una recaudación de fondos para honrar al querido árbol conocido como «Stumpy «.

Un equipo de dos personas puede inscribirse por $100 y añadir $20 por cada compañero adicional. Podrás ver el evento desde la orilla gratis.

Festival de Cometas Bloom

Puedes hacer una cometa, escuchar música o competir en el Festival de Cometas Bloom el 28 de marzo de 10:00 a 16:00. Se espera que miles de asistentes al festival lancen cometas en los terrenos del Monumento a Washington

El evento es gratuito .

Paseo Nacional por la Libertad de los Cerezos en Flor

La caminata anual busca concientizar sobre la experiencia de los estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Comienza en el Monumento Nacional a los Estadounidenses de Origen Japonés a las 9:00 a. m. del 28 de marzo.

El evento es gratuito .

Petalpalooza

Petalpalooza traerá música en vivo, arte y otras actividades a Navy Yard el 4 de abril desde la 1 p. m. hasta las 9 p. m. Un espectáculo de fuegos artificiales cerrará la noche.

El evento es gratuito .

Desfile del Festival Nacional de los Cerezos en Flor

La Avenida Constitución se engalanará para los cerezos en flor el 11 de abril desde las 11 a. m. hasta la 1:30 p. m. El desfile del Festival Nacional de los Cerezos en Flor incluye globos enormes, bandas de música y más.

Hay entradas gratuitas. Pero puedes pagar para reservar un asiento en las tribunas.