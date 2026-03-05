Tim Walz le dice a un panel de la Cámara de Representantes que la represión migratoria de Trump obstaculizó la lucha contra el fraude en Minnesota

El gobernador y el fiscal general de Minnesota defendieron el miércoles sus esfuerzos para combatir el fraude y dijeron a un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que sus esfuerzos se han visto obstaculizados por la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump en el estado.

Los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes acusaron al gobernador Tim Walz y al fiscal general Keith Ellison de demorar la lucha contra el fraude en los programas gubernamentales, diciendo que pusieron la política por delante de la erradicación del abuso en lugar de pausar los pagos.

“No han administrado bien el dinero de los contribuyentes”, dijo el representante republicano James Comer de Kentucky, presidente del comité. “Y la postura demócrata es mantener el flujo de dinero. Los contribuyentes estadounidenses ya están hartos”.

Walz dijo que quería trabajar con el gobierno federal para ayudar con las investigaciones de fraude, pero el aumento de la inmigración estaba haciendo que eso fuera más difícil.

“Los habitantes de Minnesota han sido señalados y objeto de represalias políticas a una escala sin precedentes”, dijo Walz. “Vamos a procesar, como lo hemos hecho, a cada persona involucrada en fraude, pero no podemos hacerlo solos”.

Walz y Ellison defendieron sus esfuerzos contra el fraude, a la vez que intentaron centrar la atención de la audiencia en el aumento de 3.000 agentes federales en Minnesota que comenzó en diciembre. La administración Trump citó el fraude como una justificación para sus medidas coercitivas. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testificó el martes que unos 650 investigadores permanecen en Minnesota como parte de una investigación más amplia sobre fraude.

“La Operación Metro Surge no hizo nada para combatir el fraude en nuestro estado”, dijo Ellison. “Perjudicó nuestra economía, dejó traumas en nuestra gente y asestó un golpe devastador a la lucha contra el fraude en Minnesota”.

Ellison destacó la serie de renuncias de abogados en la Fiscalía de los Estados Unidos en Minnesota, lo que deja a quienes permanecen «ahogados en peticiones relacionadas con la inmigración» en lugar de perseguir el fraude. El martes, el fiscal de los Estados Unidos en Minnesota compareció ante un juez para una audiencia de desacato relacionada con la negativa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a devolver los bienes personales de los detenidos.

Ellison dijo que su oficina ha “superado nuestras expectativas” al lograr 300 condenas por fraude a Medicaid y recuperar más de 80 millones de dólares para los contribuyentes.

El representante republicano Clay Higgins de Luisiana pidió la renuncia de Ellison, acusándolo de no liderar las investigaciones sobre actividades de fraude criminal.

La semana pasada, el vicepresidente J. D. Vance anunció que la administración Trump suspendería temporalmente la financiación de Medicaid a Minnesota por 243 millones de dólares debido a preocupaciones de fraude , como parte de lo que describió como una enérgica ofensiva contra el uso indebido de fondos públicos . Minnesota presentó una demanda el lunes para impedir la retención de los fondos, advirtiendo que podría verse obligada a recortar la atención médica para familias de bajos ingresos si se retiene el dinero.

El miércoles, Comer acusó a Walz de no detener los pagos de Medicaid a pesar de tener conocimiento del fraude porque «no quería causar problemas».

Comer y otros republicanos acusaron a Walz de mentir sobre su descubrimiento del fraude de 250 millones de dólares en un plan conocido como «Alimentando Nuestro Futuro» y de demorarse en actuar para proteger a la comunidad somalí-estadounidense. El representante republicano Jim Jordan, de Ohio, le preguntó a Walz si sabía cuántos de los acusados ​​eran somalí-estadounidenses .

“Su etnicidad no es mi preocupación”, dijo Walz.

Los estadounidenses somalíes representan 82 de los 92 acusados ​​hasta ahora en el caso Feeding our Future, según la Fiscalía de Estados Unidos para Minnesota.

El representante demócrata Robert García, de California, como parte de su esfuerzo por centrar la audiencia en la represión migratoria, mostró imágenes de niños detenidos por agentes federales y una foto del asiento del coche manchado de sangre de Renee Good, quien fue asesinada por un agente. Agentes federales también asesinaron a otro residente de Minnesota, Alex Pretti , quien había estado filmando operativos policiales.

“Esta violencia no nos hace más seguros”, dijo García. “No aborda el fraude, el despilfarro ni el abuso”.