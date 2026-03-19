Las medidas para la salud del corazón que ahora se recomiendan tomar entre los 20 y los 30 años.

Según las nuevas recomendaciones de la Asociación Estadounidense del Corazón, las personas de entre 20 y 40 años deberían tomar medidas desde ahora para prevenir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

“La prevención de enfermedades cardíacas ya no es algo que comencemos en la edad adulta”, declaró a WTOP la Dra. Estelle Jean, cardióloga del Centro Médico MedStar Montgomery en Olney, Maryland. “Uno puede sentirse completamente sano a los 20 o 30 años y aun así desarrollar muchos factores de riesgo”.

Jean instó a las personas de ese grupo de edad a conocer sus niveles actuales de presión arterial, colesterol y azúcar en sangre, y a tomar medidas tempranas para prevenir enfermedades.

Según Jean, uno de cada dos adultos mayores de 20 años padece hipertensión .

“Se considera que la presión arterial es normal si es inferior a 120/80, pero las directrices más recientes sobre hipertensión definen la presión arterial alta como superior a 130/80”, añadió.

Para ayudar a las personas a determinar su riesgo, ahora se recomienda que todos los adultos se realicen una prueba de colesterol llamada lipoproteína(a) . Esta prueba mide los niveles de una lipoproteína transportadora de colesterol en la sangre, que es hereditaria.

“Se mantiene bastante constante y estable a lo largo de nuestra vida, por lo que las nuevas directrices recomiendan que se revise al menos una vez en la vida”, dijo Jean.

Una mala alimentación entre los 20 y los 30 años puede provocar hipertensión y colesterol alto. Jean recomendó considerar la comida como medicina, consumir abundantes frutas y verduras frescas y evitar las grasas saturadas.

También instó a los pacientes a realizar al menos dos horas y media semanales de ejercicio de intensidad moderada, que pueden dividirse en sesiones de 30 minutos cinco veces por semana , junto con entrenamiento de fuerza al menos dos veces por semana.

En algunos casos, los médicos determinan que los cambios en el estilo de vida no son suficientes para prevenir problemas cardíacos.

“Para algunos pacientes, especialmente aquellos con mayor riesgo, estamos comenzando el tratamiento farmacológico antes para prevenir la enfermedad”, dijo Jean. “Hay muchas cosas que podemos hacer, desde llevar un estilo de vida saludable hasta esforzarnos por mantener un peso saludable, que pueden contribuir significativamente a reducir el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares”.