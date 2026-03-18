César Chávez acusado de abusar sexualmente de la líder sindical Dolores Huerta y otras personas

La activista por los derechos laborales Dolores Huerta reveló que se encuentra entre las mujeres y niñas que afirman haber sido víctimas de abuso sexual por parte de César Chávez, el ícono latino ampliamente admirado que sacó a la luz las dificultades de los trabajadores agrícolas mientras dirigía el sindicato United Farm Workers.

Las impactantes acusaciones contra Chávez, quien murió hace más de tres décadas, provocaron llamados inmediatos para modificar los monumentos en honor al hombre que en la década de 1960 ayudó a asegurar mejores salarios y condiciones laborales para los trabajadores agrícolas y que ha sido venerado durante mucho tiempo por muchos líderes demócratas en los Estados Unidos.

En un comunicado difundido el miércoles, Huerta afirmó que guardó silencio durante 60 años por temor a que sus palabras perjudicaran al movimiento de los trabajadores agrícolas.

Huerta describió dos encuentros sexuales con Chávez, uno en el que fue «manipulada y presionada» y otro en el que fue «forzada contra mi voluntad».

“Guardé este secreto durante tanto tiempo porque construir el movimiento y garantizar los derechos de los trabajadores agrícolas era la obra de mi vida. La formación de un sindicato era el único medio para lograr y asegurar esos derechos, y no iba a permitir que César ni nadie más se interpusiera en mi camino”, dijo.

Huerta, que es una leyenda de los derechos laborales por derecho propio, se unió a Chávez en 1962 para cofundar la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas, que se convirtió en la Unión de Trabajadores Agrícolas de América.

Para muchos, eran similares a Martin Luther King Jr. y Rosa Parks debido a su labor en defensa de la igualdad racial y los derechos civiles.

El New York Times informó el miércoles que descubrió que Chávez manipuló y abusó sexualmente de jóvenes que trabajaban en el movimiento, incluida Huerta, que tenía unos 30 años en ese momento.

Huerta declaró posteriormente que ambos encuentros sexuales con Chávez resultaron en embarazos, los cuales mantuvo en secreto, y que dispuso que los niños fueran criados por otras familias. «Nadie supo la verdad completa sobre cómo fueron concebidos hasta hace apenas unas semanas», afirmó en su declaración.

Huerta afirmó desconocer que Chávez hubiera agredido a otras mujeres y condenó sus acciones, pero recalcó que el movimiento de los trabajadores agrícolas es más grande que una sola persona.

“Las acciones de César no disminuyen las mejoras permanentes logradas para los trabajadores agrícolas con la ayuda de miles de personas”, dijo Huerta en su declaración. “Debemos seguir involucrando y apoyando a nuestra comunidad, que necesita defensa y activismo ahora más que nunca”.

Los líderes políticos reconsideran las celebraciones en honor a Chávez.

Calles, escuelas y parques de todo el suroeste llevan el nombre de Chávez. California se convirtió en el primer estado en conmemorar su cumpleaños y, en 2014, el entonces presidente Barack Obama proclamó el 31 de marzo como el Día Nacional de César Chávez.

El presidente Joe Biden mandó instalar un busto de bronce de Chávez en el Despacho Oval cuando se mudó a la Casa Blanca.

Pero el miércoles, muchos miembros de ambos partidos reaccionaron rápidamente a las acusaciones.

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, dijo que el estado no observará el feriado del Día de César Chávez y que instará a la legislatura estatal a eliminarlo por completo.

Días antes de que las acusaciones salieran a la luz pública, varias celebraciones en honor a César Chávez en San Francisco, Texas, y en su estado natal de Arizona fueron canceladas a petición de la Fundación César Chávez. Los organizadores de los eventos cancelados no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de la AP.

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el miércoles que aún estaba asimilando la noticia. El gobernador demócrata no se comprometió a realizar ningún cambio en el feriado estatal.

El movimiento de los trabajadores agrícolas “era mucho más grande que un solo hombre”, dijo Newsom. “Se trata de trabajo. Se trata de justicia social, justicia económica, justicia racial”.

Un portavoz de la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, declaró que ella se ha negado a reconocer el 31 de marzo como el Día de César Chávez, como lo hizo en los dos años anteriores. El Día de César Chávez no es un día festivo estatal en Arizona.

El alcalde de Albuquerque, Tim Keller, ordenó una revisión de la forma en que se reconoce a Chávez en toda la ciudad.

“Esta nueva información exige que ampliemos nuestra perspectiva”, dijo Keller, reconociendo que Chávez ha significado mucho para muchas familias. “La importancia histórica de nadie los exime de rendir cuentas”.

El senador estadounidense Ben Ray Luján, demócrata de Nuevo México, afirmó que cualquier tipo de abuso, especialmente contra los niños, es una traición a los valores que los líderes latinos han defendido durante generaciones.

“Su nombre debería ser eliminado de monumentos, instituciones y reconocimientos”, dijo Luján refiriéndose a Chávez. “No podemos celebrar a alguien que causó un daño tan perturbador”.

Nacido en Yuma, Arizona, Chávez creció en una familia mexicoamericana que viajaba por California recolectando lechugas, uvas, algodón y otros cultivos de temporada. Falleció en California en 1993 a los 66 años.

Chávez es conocido a nivel nacional por su labor organizativa inicial en el campo, una huelga de hambre, un boicot a la uva y su eventual victoria al lograr que los productores negociaran con los trabajadores agrícolas para obtener mejores salarios y condiciones laborales.

Líderes latinos de derechos civiles sopesan las acusaciones

Los líderes latinos y los grupos comunitarios están sopesando el impacto de las acciones de Chávez en el movimiento por los derechos laborales, al tiempo que enfatizan que el movimiento de los trabajadores agrícolas fue liderado por miles de personas que se unieron para luchar por la justicia.

Los líderes de Voto Latino declararon que, independientemente de su legado o contexto histórico, las acciones de Chávez son inexcusables. Asimismo, LULAC emitió un comunicado condenando cualquier forma de violencia sexual y afirmando que “ningún individuo, sin importar su estatus o legado, está por encima de la responsabilidad”.

Si bien la noticia de estas acusaciones es devastadora para la comunidad latina, Voto Latino afirmó que no borra el trabajo realizado por otros.

“Las mujeres que se organizaron, marcharon y se sacrificaron junto a los trabajadores agrícolas llevaron este movimiento sobre sus espaldas”, dijo Voto Latino. “Dolores Huerta, una luchadora, una figura clave del movimiento obrero y una de las sobrevivientes de este abuso, ayudó a construir todo lo que este movimiento representa”.

La congresista estadounidense Teresa Leger Fernández, presidenta del Caucus de Mujeres Demócratas, emitió un comunicado en el que afirmaba estar desconsolada y profundamente consternada por las historias de mujeres que dicen haber sido víctimas de abusos.

Leger Fernández afirmó que el movimiento de los trabajadores agrícolas y por los derechos civiles fue construido por personas que se sacrificaron por un futuro mejor.

«Honrar ese legado significa afrontar verdades dolorosas y continuar la labor por la justicia con honestidad y humanidad», declaró la congresista de Nuevo México. «Un movimiento basado en la justicia debe abordar todas las injusticias».

El sindicato United Farm Workers se distanció rápidamente de las celebraciones anuales de su fundador , calificando las acusaciones de preocupantes.

En un comunicado emitido el martes, el sindicato afirmó que las acusaciones de «abuso de mujeres jóvenes o menores de edad» eran lo suficientemente preocupantes como para instar a la gente de todo el país a participar en eventos relacionados con la justicia migratoria o en actos de servicio comunitario, en lugar de los eventos típicos de marzo para conmemorar el legado de Chávez.