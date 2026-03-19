Eliminarán las cámaras de tráfico de Washington D.C.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes aprobó el miércoles un proyecto de ley republicano que eliminaría el sistema de cámaras de tráfico de Washington D.C., que genera anualmente cientos de millones de dólares en ingresos para el Distrito.

El comité aprobó la legislación con una votación de 21 a 19, siguiendo las líneas partidistas.

La legislación está patrocinada por el representante Scott Perry, un republicano que representa el décimo distrito de Pensilvania.

“Los residentes y los usuarios del transporte público de Washington están hartos de que les cobren cientos de dólares en multas de tráfico insignificantes y automatizadas, todo en nombre de una supuesta seguridad”, dijo Perry.

Su proyecto de ley también prohibiría al Distrito de Columbia colocar letreros que prohíban girar a la derecha con el semáforo en rojo.

Perry afirmó que es injusto que los conductores que no conocen la legislación local reciban multas por giros a la derecha que son legales en sus estados de origen.

Pero la delegada del Distrito de Columbia, Eleanor Holmes Norton, dijo que el proyecto de ley de Perry es otro intento más de los republicanos por controlar minuciosamente el Distrito.

Señaló que los republicanos llevan más de una década intentando eliminar el sistema de control de tráfico del Distrito.

Tras la votación, emitió un comunicado criticando lo que calificó de «proyecto de ley paternalista, antidemocrático y, francamente, mezquino» para derogar las leyes de tráfico de Washington D.C.

“La hipocresía que hay detrás de esta legislación es asombrosa”, dijo Norton, señalando que Perry proviene de un estado que utiliza ampliamente el control automatizado del tráfico.

El alcalde de Washington D.C. afirma que las cámaras de tráfico hacen que las calles de la ciudad sean más seguras.

La alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, emitió un comunicado esta semana antes de que la legislación se presentara en el comité de la Cámara de Representantes, señalando que las muertes por accidentes de tráfico disminuyeron el año pasado en un 52%, alcanzando su nivel más bajo desde 2014.

“Este progreso fue posible gracias a una estrategia integral para disuadir la conducción peligrosa y exigir responsabilidades a los conductores imprudentes; una estrategia que también incluye mejoras en la infraestructura, esfuerzos policiales específicos y una mayor rendición de cuentas”, dijo.

El sistema automatizado de control de tráfico generó 267 millones de dólares en ingresos para el Distrito el año pasado.

Si bien la legislación para eliminar el control mediante cámaras de tráfico ha avanzado en el Congreso, aún queda un largo camino por recorrer antes de convertirse en ley. La Cámara de Representantes tendría que aprobar el proyecto de ley para enviarlo al Senado.

Es probable que la legislación se encuentre con un obstáculo allí, en forma de obstrucción parlamentaria por parte de los demócratas.

Se necesitarían sesenta votos para que el proyecto de ley avanzara en el Senado.