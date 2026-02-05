La muerte de un bebé probablemente sea porque la madre bebió leche cruda durante el embarazo

Un bebé recién nacido murió a causa de una infección de listeria probablemente relacionada con el consumo de leche cruda por parte de su madre durante el embarazo, dijeron funcionarios de salud.

Esta semana, las autoridades de Nuevo México advirtieron a la población que evitara el consumo de productos lácteos no pasteurizados tras el fallecimiento. El interés y la venta de leche cruda han aumentado en los últimos años, impulsados ​​por las redes sociales y el creciente apoyo del movimiento «Hagamos que Estados Unidos Vuelva a Ser Saludable» del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

Los funcionarios estatales proporcionaron pocos detalles sobre el recién nacido, alegando restricciones de privacidad. Si bien los investigadores afirmaron no poder determinar la causa exacta de la muerte del bebé, «la fuente de infección más probable fue la leche no pasteurizada». Esta conclusión se basó en la información recopilada durante la investigación, incluyendo el momento de la infección y los informes de que la madre bebió leche cruda durante el embarazo, según un funcionario.

La leche cruda puede contener varios gérmenes patógenos, como la listeria. Este tipo de bacteria puede causar abortos espontáneos, muerte fetal, parto prematuro o infecciones mortales en los recién nacidos, incluso si la madre solo presenta una enfermedad leve.

La pasteurización —el proceso de calentar la leche a una temperatura lo suficientemente alta como para eliminar los gérmenes— puede prevenir infecciones por listeria, así como otros tipos de bacterias y virus. La leche cruda puede contener gérmenes que causan infecciones como la gripe aviar, brucella, tuberculosis, salmonela, campylobacter, cryptosporidium y E. coli. Muchas de estas infecciones son especialmente peligrosas para niños pequeños, personas mayores de 65 años y personas con sistemas inmunitarios debilitados.