Profesor de Texas A&M presenta una demanda tras ser despedido por una lección sobre identidad de género

Una profesora de la Universidad Texas A&M que fue despedida el año pasado después de una controversia por un video de una clase que mostraba a un estudiante objetando una lección de literatura infantil sobre identidad de género, demandó a la escuela el miércoles, alegando que la universidad violó sus derechos al ceder a la presión política que pedía su destitución.

Melissa McCoul era profesora titular del departamento de inglés con más de una década de experiencia docente. Legisladores republicanos, incluido el gobernador Greg Abbott , habían solicitado su despido tras ver el video, que mostraba a una estudiante cuestionando la legalidad de la discusión en clase del pasado julio, según la orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre género.

El video conmocionó al campus y provocó duras críticas al presidente de la universidad, Mark Welsh, quien luego renunció , pero no ofreció ningún motivo y nunca mencionó el video en su anuncio de renuncia.

La universidad confirmó el despido de McCoul incluso después de que dos grupos universitarios independientes determinaron que Texas A&M violó su derecho al debido proceso y no tenía motivos para despedirla.

“Hoy hice algo inconcebible hace un año: demandé a Texas A&M para exigirle responsabilidades por violaciones a mis derechos constitucionales a la libertad de expresión y al debido proceso. No me produce ninguna satisfacción hacer esto, solo tristeza”, declaró McCoul. La demanda se presentó en un tribunal federal de Houston.

Chris Bryan, vicerrector de marketing y comunicaciones del Sistema Universitario Texas A&M, dijo el miércoles que los funcionarios escolares están al tanto de la demanda pero no la han revisado.

«Como este es un litigio pendiente, no haremos más comentarios, pero tenemos la intención de defendernos enérgicamente de las reclamaciones», dijo Bryan en un comunicado.

En la demanda se nombran como acusados ​​a Welsh, al presidente interino Tommy Williams, al rector del sistema universitario Texas A&M Glenn Hegar y al consejo de regentes del sistema Texas A&M.

Después del despido de McCoul, Hegar ordenó una auditoría de los cursos en las 12 escuelas del sistema.

La demanda de McCoul llega menos de una semana después de que la Universidad Texas A&M anunciara que pondría fin a su programa de estudios de la mujer y de género , cambiando los programas de estudio de cientos de cursos y cancelando seis clases como parte de una nueva política que limita la forma en que los profesores pueden discutir algunos temas de raza y género.

Otros sistemas universitarios en Texas también han impuesto restricciones a la enseñanza en el aula o han iniciado revisiones internas de la oferta de cursos a raíz de una nueva ley estatal.

En su demanda, McCoul refutó las afirmaciones de los funcionarios de Texas A&M de que no siguió las instrucciones para adaptar el contenido de su curso a la descripción del catálogo. McCoul afirmó que el contenido de su curso se ajustaba al 100 % a la descripción del catálogo y del curso.

Las explicaciones ofrecidas para el despido de la Dra. McCoul son incoherentes y absurdas porque son falsas. La Dra. McCoul fue despedida debido a los supuestos temas «liberales» y «conscientes» que exploraba en sus cursos, según la demanda.

McCoul describió la docencia en Texas A&M como el trabajo de sus sueños. Trabajaba en la universidad desde 2017. En su demanda, solicita su reincorporación y una indemnización por daños y perjuicios.

“A pesar del trato que recibí, sigo apreciando la institución, a mis antiguos colegas y a los estudiantes de A&M. Espero que esta demanda haga que la Universidad se lo piense dos veces antes de tratar a otros de forma similar”, dijo McCoul.