Cuatro hermanos deben sus vidas a que les revisaron el corazón

La familia Dove pasó gran parte del año pasado hospitalizada. Todo comenzó en abril, cuando Billy Dove, de 48 años, sufrió un infarto leve mientras trabajaba.

Fue tratado en el MedStar St. Mary’s Hospital Center en Maryland, donde se determinó que necesitaba una cirugía de triple bypass.

Dos semanas después, su hermano Tom Dove, de 56 años, comenzó a experimentar síntomas similares, que luego requirieron una cirugía de bypass quíntuple.

Teniendo en cuenta sus antecedentes familiares (su padre se había sometido a una cirugía de bypass de cinco vías a una edad relativamente joven), su hermano Dan Dove, de 53 años, decidió que se haría algunas pruebas.

“Llamé al cardiólogo y le dije: ‘Esto les está pasando a mis dos hermanos. No se trata solo de preguntarles cómo están, cómo se sienten. Tengo muchas ganas de hacerme pruebas y otros estudios’”, dijo Dan.

Esas pruebas revelaron varios bloqueos y Dan se sometió a una cirugía de triple bypass en junio.

Entonces, por precaución, su hermana Gina Cardova, de 52 años, decidió hacerse pruebas y descubrió que ella también tenía obstrucciones que requerían una cirugía de doble bypass. Esta se realizó en agosto.

“Todas las enfermeras sabían quiénes eran Billy, Tom y Dan, y era como una broma recurrente cuando entraban en mi habitación”, dijo Gina. “Decían: ‘¡Oh, eres la hermana de los Doves! ¡Nos dijeron que vendrías!’”

El Dr. George Clements, quien trató a Dan y Tom Dove en el MedStar St. Mary’s Hospital Center, dijo que es común ver enfermedades cardíacas en familias.

Clements dijo que nunca había visto un caso en el que cuatro hermanos se hubieran sometido a una cirugía a corazón abierto en el transcurso de cinco meses: «Ver a cuatro hermanos en un par de meses, todos ellos presentes, es algo inaudito para mí».

Instó a todos a hacerse exámenes cardíacos regulares a partir de los 50 años, especialmente si tienen antecedentes familiares de enfermedades cardíacas.

“Para todos ellos, esto obviamente ha sido una experiencia que les cambió la vida y, afortunadamente, todos lo detectaron antes de que causara algún daño a largo plazo”, dijo Clements.

Algunos ataques cardíacos pueden presentarse sin síntomas evidentes como dolor en el pecho, pero los síntomas más comunes son dificultad para respirar, fatiga y malestar en los brazos, el cuello o la mandíbula.

Dan Dove atribuyó su recuperación a la atención que recibió en el hospital, en particular a su enfermera Genevieve.

Le dije que tengo un hijo de 14 años con un montón de lecciones que enseñarle. Y ella siguió consolándome y diciéndome: «Vas a estar bien».