Hacen fila en el Nationals Park para recibir comidas gratuitas de Acción de Gracias

Los Nacionales de Washington están alimentando a miles de personas justo a tiempo para el Día de Acción de Gracias.

Durante los próximos días, miles de personas en el área de DC recibirán pavos, macarrones con queso, salsa de arándanos y otros acompañamientos gratis, cortesía de los Washington Nationals.

El equipo distribuyó varios cientos de comidas para la octava Turkeypalooza anual el lunes por la tarde en Nationals Park, y se planean más distribuciones a finales de esta semana en DC y el condado de Prince George.

«Sé que son James Wood y CJ», dijo un fanático que estaba recibiendo la comida para unas 10 personas.

«De hecho, todavía juegan», dijo el jugador retirado de los Nacionales Ryan Zimmerman, quien estaba repartiendo comida junto con el jardinero James Wood y el campocorto CJ Abrams en un centro de distribución instalado afuera de la puerta del jardín izquierdo del Nationals Park, donde los fanáticos usualmente entran para verlos jugar.

«Es muy bonito. Es la comunidad. Compartir con todos los que rodean el Navy Yard», dijo la aficionada no identificada, quien afirmó haber sido aficionada de los Nacionales durante años y asistir a numerosos partidos cada temporada.

“El Día de Acción de Gracias es mi festividad favorita”, dijo Zimmerman, y añadió que le gusta regalar pavos a la gente. “Siempre es divertido venir aquí y conocer gente del barrio. Me llena de pasión por el béisbol, sin tener que viajar ni estar lejos, y siempre es un placer volver y ver gente”.

Cientos de residentes de Washington D. C. hicieron fila frente al estadio y todos los pavos se distribuyeron en menos de 30 minutos. El equipo informó que este año se ofrecerán más de 10,000 comidas, con el patrocinio de Giant Food, AARP y Door Dash.

Andre El es un ex acomodador de estadio a quien le encantó su tiempo trabajando para el equipo.

“Agradezco mucho a la organización por acercarse a la comunidad y a quienes la rodean. Lo agradezco muchísimo”, dijo El. “Estoy aquí para conseguir comida para mi familia y ayudar de la mejor manera posible”.

Anthony Camphor está jubilado. Su esposa estaba trabajando el lunes por la tarde cuando decidió pasar a buscar comida para la familia, por lo que dijo estar muy agradecido.

“Creo que es muy bueno. Me gusta, ya sabes, en estos tiempos, ahora mismo. Es bueno ver que hay cosas buenas, cosas buenas sucediendo aquí en DC”, dijo. “Vengo a los partidos. De todas formas, siempre estoy aquí en el estadio. Que el equipo logre esto es otra razón por la que estoy aquí”.

Lauren McCarthy supervisa la fundación sin fines de lucro del equipo como su vicepresidenta y directora ejecutiva.

“Nos aseguramos de que nuestra comunidad esté bien alimentada, repartiendo comidas completas de Acción de Gracias, para que todos puedan tener una mesa festiva llena este año”, dijo McCarthy. “Tenemos pavo. Productos frescos. Macarrones con queso en caja. Relleno en caja. Salsa de arándanos fresca. No hay Acción de Gracias sin salsa de arándanos. Simplemente vengan. Tomen su comida y alimenten a su familia”.

Nationals Park es el primero de varios lugares en DC y el condado de Prince George donde el equipo distribuirá comidas gratuitas esta semana.

A las 3 p. m. del martes 25 de noviembre, Nationals Philanthropies entregará comidas en:

Academia Nacional de Béisbol Juvenil, 3675 Ely Place SE, Washington, DC (abierta a las familias de la Academia y a la comunidad vecina de Fort Dupont)

Preparatoria KIPP DC Legacy College, 3999 Eighth St. SE, Washington, D.C.

A las 3 p. m. del miércoles 26 de noviembre, las personas podrán recibir comidas en: