¿Qué hay dentro de los dispositivos de vapeo que utilizan los estudiantes de Virginia?

Los dispositivos de vapeo confiscados a estudiantes en las escuelas de Virginia el año pasado contenían principalmente nicotina, pero una fracción tenía sustancias químicas presentes en las plantas de cannabis, y los dispositivos más nuevos plantean riesgos para la salud de los niños que los usan, según investigadores de la Universidad Commonwealth de Virginia.

Durante una reunión conjunta de la Junta Escolar y la Junta de Supervisores en el condado de Loudoun la semana pasada, se informó a los líderes sobre las nuevas tendencias relacionadas con el vapeo en las escuelas.

Desde 2019, la VCU ha analizado dispositivos de vapeo confiscados a estudiantes en escuelas de Virginia. Algunos de los dispositivos revisados ​​provienen del norte de Virginia, incluido el condado de Loudoun.

La iniciativa se lanzó a raíz de la preocupación de algunos directores escolares por la presencia de cocaína en los vapeadores. Desde entonces, ha evolucionado para ofrecer una visión general del contenido de los dispositivos y de quiénes los usan.

Los investigadores evaluaron cerca de 1300 dispositivos confiscados durante el último curso escolar. El 83 % contenía nicotina y el 14 % cannabinoides, según datos de la VCU.

“Los niños siguen teniendo acceso a ellos, y monitoreamos su evolución”, dijo Michelle Peace, profesora de ciencias forenses en la VCU. “Porque siempre es necesario investigar a qué tienen acceso los niños”.

En el distrito Norte, dijo Peace, el 30% de los vaporizadores eran cannabinoides.

Los dispositivos de doble cámara, según Peace, se han vuelto cada vez más populares en los últimos años. Contienen dos líquidos electrónicos en cámaras diferentes y, según el dispositivo, pueden mezclarse o usarse uno a la vez. En algunos, un líquido contiene nicotina y el otro, un cannabinoide, explicó Peace.

Pero en otros, ambos son cannabinoides.

Algunos de los dispositivos más nuevos incluyen un elemento antiestrés, y otros incluyen juegos. Una marca permite a los usuarios tratar un vaporizador como si fuera una mascota, que se mantiene viva al inhalarlo.

“Para nosotros sigue siendo importante hacer un seguimiento de todas estas cosas y ver cómo resultan atractivas para los niños”, afirmó Peace.

Dado que los estudiantes a veces comparten dispositivos de vapeo, los investigadores los analizaron para determinar si tenían levadura, moho o bacterias. Algunos vapeadores no superan estas pruebas, explicó Peace.

«¿Salen del dispositivo y entran en el aerosol, de modo que se inhalan profundamente en el tejido pulmonar?», preguntó Peace. «Así que la respuesta fue rotundamente sí».

El aerosol está «más cargado que el propio dispositivo», dijo Peace. Inhalar esas sustancias podría provocar fiebre, dolor de cabeza, tos seca o neumonía.

Según la presentación de Peace, la cantidad de vapeadores con nicotina disminuyó, pero la de cannabinoides aumentó. Sin embargo, algunos estudiantes de primaria también están empezando a usar vapeadores.

Los dispositivos de vapeo a veces están mal etiquetados, dijo Peace, por lo que puede ser difícil para los estudiantes saber exactamente qué producto están usando.

Como parte de la sesión informativa, Peace describió la prevalencia de panaderías, dispensarios y clubes sociales en el mercado de cannabis no regulado de Virginia. Los investigadores suelen realizar compras de vigilancia, revisando los productos y comprobando si contienen información engañosa o desconocida.

“Se trata de concientizar al público sobre la naturaleza de estas tiendas”, dijo Peace.