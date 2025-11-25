Demanda culpa a fallas de diseño de Tesla por accidente que mató a una mujer

Defectos de diseño provocaron que un Tesla Model 3 acelerara repentinamente sin control antes de estrellarse contra un poste de electricidad y estallar en llamas, matando a una mujer y hiriendo gravemente a su marido, según alega una demanda presentada en un tribunal federal.

Otro defecto en el diseño de la manija de la puerta frustró a los transeúntes que intentaban rescatar al conductor, Jeff Dennis, y a su esposa, Wendy, del automóvil, según la demanda presentada el viernes en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington.

Wendy Dennis falleció en el accidente del 7 de enero de 2023 en Tacoma, Washington. Jeff Dennis sufrió quemaduras graves en las piernas y otras lesiones, según la demanda.

Los mensajes dejados el lunes a los abogados de los demandantes y a Tesla no fueron respondidos de inmediato.

La demanda solicita daños punitivos en California, ya que el Model 3 de Dennis de 2018 se diseñó y fabricó allí. Tesla también tenía su sede en California en ese momento, antes de mudarse posteriormente a Texas.

Entre otras reclamaciones económicas, la demanda solicita una indemnización por homicidio culposo tanto para Jeff Dennis como para el patrimonio de su difunta esposa. Solicita un juicio con jurado.

Las puertas de Tesla han estado en el centro de varios casos de accidentes porque la batería que alimenta el mecanismo de desbloqueo se apaga en caso de choque, y los mecanismos de liberación manuales que anulan ese sistema son conocidos por ser difíciles de encontrar.

El mes pasado, los padres de dos estudiantes universitarios de California que fallecieron en un accidente de Tesla demandaron al fabricante de automóviles , alegando que los estudiantes quedaron atrapados en el vehículo cuando este se incendió debido a un fallo de diseño que les impidió abrir las puertas. En septiembre, los reguladores federales abrieron una investigación sobre las quejas de conductores de Tesla por problemas con puertas atascadas.

El sistema automático de frenado de emergencia no se activó antes de chocar contra el poste, alega la demanda, a pesar de que está diseñado para aplicar los frenos cuando una colisión frontal se considera inevitable.

Los transeúntes no pudieron abrir las puertas porque las manijas no funcionan desde afuera debido a que también dependen de la energía de la batería para funcionar. Las puertas tampoco se pudieron abrir desde adentro porque la batería se había apagado debido al incendio, y un botón de anulación manual es difícil de encontrar y usar, alega la demanda.

El calor del incendio impidió que los transeúntes se acercaran lo suficiente para intentar romper las ventanas.

La química defectuosa de la batería y el diseño del paquete de baterías aumentaron innecesariamente el riesgo de un incendio catastrófico después del impacto contra el poste, alega la demanda.