Fiesta DC un exito total

Durante dos dias Washington DC se vistio de la alegria y color por las festividades del la Herencia Hispana representada con mucho orgullo por una multitudinaria caravana de personas de diversos países.

Tan importante gesto fue gracias al Festival Fiesta DC organización que dirige Maria Patricia Corrales junto a su comitiva .

La alcalde de la ciudad Muriel Bowser encabezo el desfile seguido por imponentes carros alegóricos , bandas y danzantes que a su paso mostraban su arte y su folklore .

El publico que asistió también pudo disfrutar de el paso de los caballos que acompañaban a varias delegaciones . Sin duda este es uno de los eventos mas importantes que logra reunir a los países en uno solo demostrando que los latinos aman su cultura .

El magno evento fue cerrado por el famoso cantante Tito Nieves y Frank Reyes …Todos se fueron muy contentos de haber participado …Será hasta el próximo año.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.