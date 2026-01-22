El gran maestro de ajedrez Daniel Naroditsky murió por un ritmo cardíaco anormal debido a una sobredosis accidental

Daniel Naroditsky, un influyente gran maestro de ajedrez estadounidense que fue encontrado muerto en su casa de Carolina del Norte en octubre a los 29 años, tenía múltiples drogas en su sistema en ese momento y murió por un latido cardíaco anormal causado por una sobredosis accidental, según un informe toxicológico.

El informe, publicado el martes por la Oficina del Médico Forense de Carolina del Norte, decía que Naroditsky dio positivo en metanfetamina y kratom, un ingrediente relacionado con los opioides que se añade cada vez más a las bebidas energéticas, gomitas y suplementos.

La última vez que se supo de Naroditsky con vida fue el 18 de octubre, cuando aceptó un pedido de comida. Fue encontrado muerto al día siguiente tras perder un vuelo, según el informe.

Dos días antes de su muerte, unos amigos acudieron a la casa de Naroditsky tras un aparente comportamiento extraño en internet, y se llevaron 40 pastillas del estimulante Adderall. Posteriormente, los investigadores también encontraron bolsas de kratom en la vivienda, según el informe.

Naroditsky fue un niño prodigio que se convirtió en gran maestro, el título más alto en ajedrez aparte del de Campeón Mundial de Ajedrez, a los 18 años.

Sus colegas grandes maestros le atribuyeron la difusión del deporte a un público más amplio al retransmitir en directo muchas de sus partidas y compartir comentarios en directo sobre otras. Miles de personas sintonizaban regularmente YouTube y la plataforma de streaming interactivo Twitch para ver jugar a Naroditsky.

El ajedrez competitivo de alta velocidad floreció durante la pandemia de COVID-19, creando una comunidad de ajedrez que pronto estuvo plagada de acusaciones de trampa a medida que los jugadores obtenían acceso a sofisticados programas informáticos que podían darles una ventaja injusta.

En su última transmisión en vivo antes de su muerte, Naroditsky dijo que las acusaciones le habían afectado.

Desde lo de Kramnik, siento que si empiezo a tener buenos resultados, la gente asume que tengo malas intenciones. El problema es simplemente el efecto persistente —dijo Naroditsky—.

La Federación Internacional de Ajedrez presentó una denuncia formal contra Kramnik en noviembre, acusándolo de acoso e insulto a la dignidad de sus compañeros jugadores.

Kramnik, quien calificó la investigación de la federación de “insultante y justa”, a su vez presentó una demanda por difamación contra la organización el mes siguiente.

En una publicación del martes en la plataforma social X, dijo que la muerte de Naroditsky fue una “inmensa tragedia” y que inmediatamente después se lanzó “una cínica campaña de desprestigio, vinculándome injustamente, sin ninguna base fáctica, con la prematura muerte de Daniel”.

Kramnik dijo que esto fue seguido por “múltiples amenazas directas de muerte dirigidas a mí, a mi esposa y a mis hijos, lo que me obligó a emprender acciones legales”.

“Tras ver fragmentos de su última transmisión, y a pesar de la tensión existente, insté públicamente a los amigos de Daniel —en lo que trágicamente resultó ser la mañana de su muerte— a que lo cuidaran y buscaran ayuda urgente”, añadió Kramnik. “Lamentablemente, esos esfuerzos fueron en vano”.