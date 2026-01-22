Trump presenta su Junta de la Paz en Davos, pero muchos aliados importantes de EE.UU. no participan

El presidente Donald Trump inauguró el jueves su Junta de Paz para liderar los esfuerzos para mantener un cese del fuego en la guerra de Israel con Hamas, insistiendo en que “todos quieren ser parte” del organismo que eventualmente podría rivalizar con las Naciones Unidas, a pesar de que muchos aliados de Estados Unidos optaron por no participar.

En un discurso en el Foro Económico Mundial , Trump buscó crear impulso para un proyecto para trazar el futuro de la Franja de Gaza devastada por la guerra que se ha visto ensombrecida esta semana, primero por sus amenazas de apoderarse de Groenlandia y luego por una dramática retirada de ese intento.

“Esto no es Estados Unidos, esto es para el mundo”, dijo, y agregó: “Creo que podemos extenderlo a otras cosas a medida que tengamos éxito en Gaza”.

En el evento, Ali Shaath , jefe del futuro gobierno tecnocrático de Gaza, anunció que el cruce fronterizo de Rafah se abrirá en ambas direcciones la próxima semana. Esto después de que Israel anunciara a principios de diciembre que abriría el cruce, que conecta Gaza con Egipto, pero aún no lo ha hecho.

Shaath, ingeniero y ex funcionario de la Autoridad Palestina de Gaza, supervisa el comité palestino encargado de gobernar el territorio bajo supervisión estadounidense .

La nueva junta de paz fue concebida inicialmente como un pequeño grupo de líderes mundiales que supervisarían el alto el fuego, pero se ha transformado en algo mucho más ambicioso, y el escepticismo sobre su membresía y mandato ha llevado a algunos países habitualmente más cercanos a Washington a rechazarla.

Trump intentó evitar que quienes no participaban arruinaran su fiesta de inauguración, afirmando que 59 países se habían sumado a la junta, a pesar de que solo asistieron jefes de estado, altos diplomáticos y otros funcionarios de 19 países, además de Estados Unidos. Les dijo al grupo, que abarcaba desde Azerbaiyán hasta Paraguay y Hungría: «Ustedes son las personas más poderosas del mundo».

Trump ha hablado de que la junta podría reemplazar algunas funciones de la ONU e incluso convertir a todo el organismo en obsoleto algún día. Pero se mostró más conciliador en sus declaraciones al margen del foro en los Alpes suizos.

«Lo haremos en conjunto con las Naciones Unidas», dijo Trump, aunque denigró a la ONU por hacer lo que dijo no era suficiente para calmar algunos conflictos en todo el mundo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que los líderes de algunos países han indicado que planean unirse, pero aún requieren la aprobación de sus parlamentos, y la administración Trump dice que también ha recibido consultas sobre la membresía de países que aún no habían sido invitados a participar.

¿Por qué algunos países no participan?

Sin embargo, aún quedan grandes preguntas sobre cómo será finalmente la junta directiva.

El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que su país sigue consultando con los socios estratégicos de Moscú antes de decidir si se compromete. El presidente ruso recibirá el jueves al presidente palestino Mahmud Abás para mantener conversaciones en Moscú.

Otros se preguntan por qué se invitó a Putin y a otros líderes autoritarios a unirse. La ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, afirmó que su país no firmaba «porque se trata de un tratado legal que plantea cuestiones mucho más amplias».

«Y también nos preocupa que el presidente Putin forme parte de algo que habla de paz, cuando todavía no hemos visto ninguna señal de Putin de que habrá un compromiso con la paz en Ucrania», dijo a la BBC.

Noruega y Suecia han indicado que no participarán, tras la negativa de Francia. Las autoridades francesas subrayaron que, si bien apoyan el plan de paz para Gaza, les preocupa que la junta pueda intentar sustituir a la ONU como principal foro para la resolución de conflictos.

Canadá, Ucrania, China y el brazo ejecutivo de la Unión Europea tampoco se han comprometido. La cancelación por parte de Trump de los elevados aranceles que amenazó con imponer sobre Groenlandia podría aliviar la reticencia de algunos aliados, pero el asunto aún dista mucho de estar resuelto.

El Kremlin anunció el jueves que Putin planea discutir su propuesta de enviar mil millones de dólares a la Junta de Paz y utilizarlos con fines humanitarios durante sus conversaciones con Abás. Sin embargo, señaló que el uso de esos recursos requerirá la intervención de Estados Unidos para desbloquearlos.

La junta surgió de una propuesta de alto el fuego

La idea de la Junta de Paz fue planteada por primera vez en el plan de alto el fuego de 20 puntos de Trump para Gaza e incluso fue respaldada por el Consejo de Seguridad de la ONU .

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que aceptó unirse, después de que su oficina criticara anteriormente la composición del comité de la junta encargado de supervisar Gaza.

Tras meses de alto el fuego, los más de dos millones de palestinos de Gaza siguen sufriendo la crisis humanitaria desatada por más de dos años de guerra. Y la violencia en Gaza, aunque no al mismo nivel que antes del acuerdo de alto el fuego y toma de rehenes de octubre, continúa.

La clave para que la tregua se mantenga es el desarme de Hamás, algo que el grupo militante que controla el territorio palestino desde 2007 se ha negado a hacer y que Israel considera innegociable. Trump reiteró el jueves sus frecuentes advertencias de que el grupo tendrá que hacerlo o se enfrentará a graves consecuencias.

También afirmó que la guerra en Gaza «está llegando a su fin», aunque admitió: «Tenemos pequeños incendios que apagaremos. Pero son pequeños», y habían sido «incendios gigantescos, gigantescos, masivos».

Las protestas en Irán se vislumbran en el fondo

El impulso de Trump hacia la paz también ocurre después de que amenazó con una acción militar este mes contra Irán mientras llevaba a cabo una violenta represión contra algunas de las protestas callejeras más grandes en años , matando a miles de personas.

Trump, por el momento, ha señalado que no llevará a cabo nuevos ataques contra Irán después de decir que recibió garantías de que el gobierno islámico no llevaría a cabo los ahorcamientos planeados de más de 800 manifestantes.

Pero Trump también argumentó que su postura firme hacia Teherán —incluidos los ataques a las instalaciones nucleares iraníes en junio del año pasado— fue crucial para la consolidación del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás. Irán fue el principal aliado de Hamás, al que proporcionó cientos de millones de dólares en ayuda militar, armas, entrenamiento y apoyo financiero a lo largo de los años.

Reunión con Zelenskyy

Trump también habló a puerta cerrada durante aproximadamente una hora con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy , quien llegó el jueves a Davos. Trump calificó la conversación de «muy buena», pero no anunció avances importantes y afirmó que no hablaron sobre el rechazo de muchas naciones europeas a la Junta de la Paz.

Se espera que el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, lleguen a Moscú para conversar. Sin embargo, el presidente republicano lleva meses luchando para que Zelenski y Putin lleguen a un acuerdo que ponga fin a su guerra de casi cuatro años , y sigue expresando su frustración al respecto.

«Esperamos que esto termine», dijo Trump a los periodistas después de su reunión con Zelenskyy.