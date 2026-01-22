Los temores inflacionarios son altos

La ansiedad por los costos y la asequibilidad es particularmente alta entre los estadounidenses de origen asiático, los isleños del Pacífico y los nativos hawaianos, incluso en un momento en que el estrés económico está generalizado, según una nueva encuesta.

Aproximadamente la mitad de los adultos asiático-americanos e isleños del Pacífico afirmaron que querían que el gobierno priorizara la lucha contra el alto costo de vida y la inflación, según la encuesta de AAPI Data y The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research , realizada a principios de diciembre. En comparación, una encuesta de AP-NORC de diciembre reveló que aproximadamente un tercio de los adultos estadounidenses en general consideraban la inflación y las preocupaciones financieras como los problemas más urgentes.

Los resultados indican que este pequeño, pero creciente grupo, no se deja persuadir por los intentos del presidente Donald Trump de mitigar la preocupación por la inflación y defender sus aranceles. Incluso considerando el partidismo, los demócratas e independientes de la comunidad AAPI, e incluso los republicanos de la comunidad AAPI, son al menos ligeramente más propensos que esos grupos en general a mencionar la inflación y los costos. La preocupación por los costos ha aumentado entre los adultos AAPI desde el año pasado, cuando aproximadamente 4 de cada 10 adultos AAPI manifestaron su deseo de que el gobierno se centrara en este tema.

Al igual que los estadounidenses en general, los adultos AAPI también se han centrado más en las cuestiones de atención médica durante el año pasado.

La encuesta es parte de un proyecto en curso que explora las opiniones de los estadounidenses de origen asiático, los nativos hawaianos y los isleños del Pacífico, cuyas opiniones generalmente no se destacan en otras encuestas debido al pequeño tamaño de las muestras y la falta de representación lingüística.

Jayakumar Natarajan, gerente de 56 años de una importante empresa tecnológica residente en el área de la Bahía de San Francisco, está reconsiderando su objetivo de jubilarse a los 60 debido al aumento en los costos de los productos básicos y la atención médica. Puede permitirse vivir como quiere por ahora, pero está considerando retrasar su jubilación o mudarse fuera de Estados Unidos, donde los precios son más bajos.

El costo de la atención médica es una preocupación constante para él. «Creo que realmente marcará una gran diferencia en mi forma de pensar sobre la planificación de la jubilación», dijo.

Los adultos AAPI están preocupados por el aumento de los costos

La encuesta reveló que la inflación y la asequibilidad son una gran amenaza para los adultos AAPI, incluso en comparación con otras preocupaciones económicas. Aproximadamente 2 de cada 10 adultos AAPI mencionaron el costo de la vivienda, el empleo y el desempleo como prioridades para el gobierno el próximo año, lo que coincidió en general con la opinión general de los estadounidenses.

Equilibrar las obligaciones financieras se ha vuelto especialmente difícil para quienes viven en zonas de alto costo, donde un salario fijo puede no cubrir el crecimiento de una familia. Kevin Tu, de 32 años, y su esposa alcanzaron recientemente dos hitos: comprar una casa nueva en las afueras de Seattle, en Lynnwood, Washington, y estar esperando su primer hijo. La pareja trabaja a tiempo completo y Tu también tiene un negocio de tutorías de matemáticas, pero aún le preocupa lo que sucederá después del nacimiento del bebé.

«Estoy tratando de descubrir cómo equilibrar la posible guardería a tiempo parcial con nuestra hipoteca y el costo de vida», dijo Tu, quien es taiwanesa-estadounidense.

Los adultos negros, hispanos y AAPI eran más propensos que los adultos blancos a mencionar el desempleo, el empleo y los costos de la vivienda como prioridades, encontraron las encuestas.

Parte de lo que puede explicar la creciente preocupación de los adultos AAPI por los costos cotidianos es que las mayores poblaciones de adultos AAPI residen en estados y grandes ciudades metropolitanas con mayores costos de vida y alquileres más altos, como California y Nueva York.

Si bien los aranceles han afectado a los consumidores estadounidenses en general, tienen un efecto particularmente fuerte en los estadounidenses de origen asiático y los isleños del Pacífico, quienes prefieren ciertos productos importados, como alimentos y ropa. Karthick Ramakrishnan, director ejecutivo de Datos AAPI e investigador de la Universidad de California, Berkeley, recuerda cómo el año pasado, algunos compradores AAPI acudían a tiendas de comestibles étnicas para «aprovisionarse» antes de la entrada en vigor de los aranceles.

“En cuanto a los costos para los estadounidenses de origen asiático y los isleños del Pacífico, no se trata solo del costo de los alimentos del mercado general, sino de los alimentos de los mercados étnicos”, dijo Ramakrishnan. “Es algo visible para ellos y potencialmente les causa ansiedad y preocupación”.

La atención sanitaria también es una prioridad para los adultos AAPI

Alrededor del 44% de los adultos AAPI también desean que el gobierno priorice la atención médica el próximo año. Esta cifra no difiere significativamente de la del resto de los adultos estadounidenses, lo que pone de relieve la renovada atención de los estadounidenses al tema tras un año de recortes en la atención médica.

Srilasya Volam, una consultora de negocios de 25 años de Atlanta, dijo que algunos miembros de su familia se han embarcado en viajes de “ turismo médico ” como resultado de los altos costos de la atención médica en Estados Unidos, una práctica que consiste en viajar a otros países para recibir procedimientos médicos más rentables.

“Nos sale más barato comprar un billete de avión para ir a la India, someternos a un procedimiento médico y regresar que hacérnoslo aquí”, dijo. “Cuando era más joven, íbamos a la India y decíamos: «Ya que estamos aquí, hagámoslo todo: las revisiones dentales, todas las revisiones. Es mucho más económico».

La encuesta encontró que aproximadamente 6 de cada 10 adultos AAPI están “extremadamente” o “muy” preocupados por el aumento de sus costos de atención médica en 2026, lo que está aproximadamente en línea con los adultos estadounidenses en general.

La pérdida de confianza en la capacidad del gobierno para lograr avances

La encuesta encontró que los adultos AAPI tienen menos confianza en la capacidad del gobierno para avanzar en los temas importantes que enfrenta el país que justo después de las elecciones de 2024.

Aproximadamente 7 de cada 10 adultos AAPI dicen que “no tienen confianza en absoluto” o que solo “tienen poca confianza” en que el gobierno avanzará en cuestiones clave, frente al 60 % a fines de 2024.

La insatisfacción con la administración Trump podría ser un factor . Y aunque la economía es la principal preocupación, otros factores podrían alimentar el temor de que el gobierno no mejore la situación este año.

Ernie Roaza, geólogo jubilado de 66 años de Tallahassee, Florida, es un inmigrante de primera generación en Estados Unidos procedente de Corea del Sur, donde creció bajo una dictadura. Le preocupa que Trump esté haciendo «todo lo que hacen los dictadores», y añade: «Lo he visto antes. Es casi ridículo, pero a la vez da miedo».

Sigue siendo optimista y cree que el país superará esta situación.

“Esta administración empeorará las cosas”, dijo Roaza. “Pero en todas las administraciones que hemos tenido, hay altibajos. Ahora mismo estamos en los valles”.