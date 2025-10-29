El cierre del gobierno federal deja a una familia luchando contra el cáncer

Mientras continúa el cierre del gobierno federal, las familias de toda la región de DC están sintiendo la presión por la falta de pago de salarios y la paralización del trabajo.

Una mujer de Maryland, compartió cómo el cierre del gobierno se ha sumado a su crisis de salud personal. Su esposo, empleado federal desde hace mucho tiempo, se encuentra actualmente de baja temporal mientras ella lucha contra el cáncer de mama por segunda vez.

“Todas las personas que han tomado estas decisiones no tienen respeto ni conocimiento alguno sobre el valor de los empleados a quienes han traicionado”, dijo.

Explicó que la reaparición de su cáncer de mama a principios de este año coincidió con el inicio de la incertidumbre laboral de su esposo. Ahora, con el cierre de actividades, él no recibe sueldo y la pareja tiene dificultades para cubrir los crecientes gastos médicos.

“No sabemos muy bien qué va a pasar después del mes que viene. Nuestro 18º aniversario de boda es el 11 de noviembre, y sabemos que ni siquiera vamos a poder salir a cenar para celebrarlo”, dijo.

La mujer dijo que el confinamiento le ha dificultado mantener la esperanza.

“Ahora está el confinamiento y no se ve el final”, dijo entre sollozos. “Veo todo lo que está pasando y es horrible no tener ninguna esperanza”.

Los legisladores siguen cobrando sus sueldos.

A pesar de las dificultades, la mujer dijo que está intentando centrarse en lo que puede.

“Estoy intentando valorar las cosas más pequeñas que tengo ahora mismo… porque si no tuviera eso, no creo que hubiera nada más”, dijo.

Instó a los legisladores a tomar medidas y poner fin al cierre del gobierno.

“Los funcionarios del Congreso… siguen cobrando sus sueldos… pero no son ellos los que sufren. Son sus electores quienes lo hacen”, dijo.

También pidió que se pusiera fin a lo que denominó un continuo “ataque contra los trabajadores federales”.

“Sus decisiones buscan castigar a los empleados federales por el simple hecho de hacer su trabajo. Su objetivo es castigar a los ciudadanos estadounidenses”, afirmó.

A pesar de todo, la mujer dijo que ella y su esposo se han apoyado mutuamente.

“Mi mayor temor es que si no lo logro, no haya nadie para él. Y eso no está bien. Nada de esto está bien”, dijo.