Trece mil controladores aéreos no cobrarán mientras el cierre del gobierno se acerca a una duración histórica

El martes fue el primer día para 13.000 controladores de tráfico aéreo en el que no recibirán sueldo debido al cierre del gobierno, que ya se acerca a un mes de duración.

También está a solo una semana de superar el cierre gubernamental más largo de la historia, que ocurrió a finales de 2018 y principios de 2019.

Aunque los aviones siguen volando, las aerolíneas, los expertos en seguridad, los funcionarios gubernamentales y los pasajeros creen que las demoras van a empeorar a medida que más controladores opten por llamar para reportarse enfermos en lugar de trabajar.

En el aeropuerto nacional Ronald Reagan de Washington, Claire Murray viajaba a Wilmington, Carolina del Norte, y dijo que tenía un mensaje contundente para el Congreso y la Casa Blanca.

“Hay que pagarles a estas personas. Necesitan tiempo libre, y sí, estaba muy preocupada porque planeé mi viaje hace un año”, dijo Murray. Sus vuelos se retrasaron varias veces debido a demoras relacionadas con el control del tráfico aéreo.

El secretario del Departamento de Transporte, Sean Duffy, y el presidente de la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo, Nick Daniels, así como el sindicato que representa a los controladores, manifestaron su creciente preocupación por el aumento del número de retrasos en los vuelos a medida que más controladores se reportan enfermos; y porque no hay suficientes controladores para operar las torres de control, las instalaciones de radar y otros equipos que son fundamentales para mantener los aviones separados y a los pasajeros seguros.

Duffy y Daniels han seguido haciendo hincapié en la presión que sienten los controladores. Afirmaron que es probable que los problemas empeoren cuanto más se prolongue el cierre.

“Los controladores aéreos deben estar completamente concentrados, todo el tiempo”, dijo Daniels el martes en una rueda de prensa en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York. “Y yo los observo mientras trabajan. Me llegan sus historias. Están preocupados por cómo pagar las medicinas de sus hijas. Recibí un mensaje de un controlador que decía: ‘Me estoy quedando sin dinero. Y si no recibe las medicinas que necesita, muere’. Es terrible”.

“Has oído historias de controladores que trabajan en Uber o DoorDash, o de controladores que acuden a un banco de alimentos para llegar a fin de mes”, dijo Duffy de pie junto a Daniels.

“Quería que tuvieran la oportunidad de ver a algunos de los hombres y mujeres que hoy no cobran”, dijo Duffy. “El lunes, un contralor me habló de su hija de 10 años, que había entrado en el equipo de voleibol de viaje… Pero eso tiene un precio… Y tuvo que hablar con su hija sobre la posibilidad de que no pudiera unirse al equipo porque tenía que ahorrar dinero, ya que sabía que este día llegaría”.

El martes, controladores aéreos se reunieron frente a 20 aeropuertos de todo el país para repartir folletos instando al fin del cierre lo antes posible. La preocupación por cómo pagar sus facturas está obligando a algunos a buscar un segundo empleo para llegar a fin de mes.

Jeff Guzzetti, analista de seguridad aérea con sede en Washington D.C., declaró a WTOP que, a medida que se prolonga el cierre del gobierno, es “probable que las cosas empeoren”.

“Estas bajas por enfermedad van a provocar retrasos en el sistema. Incluso puede que algunos aeropuertos tengan que cerrar por completo”, añadió. “Desde el punto de vista de la seguridad, no me preocupa demasiado. Pero desde el punto de vista de los retrasos, las cancelaciones y las enormes molestias, sí me preocupa mucho”.

Durante el primer mandato del presidente Donald Trump, el cierre del gobierno, que duró 35 días a finales de 2018, finalizó, en parte, debido a la presión ejercida cuando las demoras y las interrupciones de vuelos se volvieron insoportables. Los pasajeros en el aeropuerto DCA dijeron que si eso es lo que se necesita para poner fin a este estancamiento, están de acuerdo.

En Reagan, la viajera Anne Edwards se dirigía a Nueva York con su esposo Gus.

“Cuando uno está volando y se da cuenta de que hay menos personal dirigiendo los despegues y aterrizajes del avión, es preocupante”, dijo.

Duffy afirmó que el cierre también dificulta que el gobierno reduzca la prolongada escasez de unos 3.000 controladores. Añadió que algunos estudiantes han abandonado la academia de controladores de tráfico aéreo en Oklahoma City, y que los controladores más jóvenes que aún se están formando podrían abandonar la carrera porque no pueden permitirse el lujo de no recibir su salario.

“El cierre me está dificultando el logro de esos objetivos”, dijo Duffy.