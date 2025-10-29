Tribunal descalifica al fiscal de EE. UU. designado por Trump para supervisar múltiples casos penales

Un juez federal descalificó al fiscal federal interino Bill Essayli en el sur de California de varios casos después de concluir el martes que el designado por Trump ha permanecido en el trabajo temporal más tiempo del permitido por la ley.

El juez federal de distrito J. Michael Seabright inhabilitó a Essayli para supervisar los procesos penales en tres casos, alineándose con los abogados defensores. Essayli ha ejercido su cargo ilegalmente desde su renuncia al cargo interino el 29 de julio, según escribió el juez en su decisión.

La decisión representa otro revés para el esfuerzo de la administración Trump por extender el mandato de los fiscales federales interinos seleccionados a dedo más allá del límite de 120 días establecido por la ley federal. Un juez dictaminó en septiembre que la fiscal federal interina de Nevada, Sigal Chattah, ejercía su cargo ilegalmente. Otro juez inhabilitó en agosto a la fiscal federal interina de Nueva Jersey, Alina Habba .

Sin embargo, el mismo juez que descalificó a Chattah dictaminó la semana pasada que suspendía su fallo anterior mientras un tribunal federal de apelaciones evaluaba una apelación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, permitiéndole participar temporalmente en los casos que procesa su oficina. Un tribunal de apelaciones también escuchó el lunes los argumentos sobre el nombramiento de Habba, interrogando a los abogados del gobierno sobre sus maniobras para mantenerla en el cargo.

Según la ley federal, si un fiscal federal permanente no es nominado por el presidente ni confirmado por el Senado en un plazo de 120 días, los jueces del tribunal federal de distrito pueden nombrar a un fiscal interino hasta que se cubra la vacante. Essayli no ha sido confirmado por el Senado de Estados Unidos.

La oficina de Essayli no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.