Buscan a dos sospechosos por robo de vehículo a mano armada en Takoma Park

El Departamento de Policía del Condado de Montgomery pide al público su ayuda para identificar a dos sospechosos vinculados a un robo de vehículo a mano armada ocurrido el jueves en Takoma Park, Maryland.

El incidente, según la policía , ocurrió después de que una mujer condujera su Mercedes C300 hacia un estacionamiento en la cuadra 7700 de Eastern Avenue, en una zona residencial de Takoma Park, el jueves por la tarde. Dos individuos se acercaron a la mujer y la siguieron en una Toyota Highlander.

En cuestión de segundos, uno de los sospechosos le exigió las llaves del coche mientras mostraba un arma, según la policía del condado de Montgomery. El segundo sospechoso, según la policía, salió posteriormente de la camioneta Highlander y se subió al Mercedes de la mujer.

Ambos individuos se marcharon del lugar. La mujer resultó ilesa.

La policía publicó fotos de los individuos que busca. Se cree que uno de los hombres tiene entre 19 y 20 años, mientras que la policía indicó que el segundo sospechoso tiene entre 25 y 30 años.

Se insta a cualquier persona que tenga información sobre el incidente o tenga conocimiento de alguno de los sospechosos a que se comunique con los Detectives del Condado de Montgomery o llame al 1-866-411-8477. Todas las pistas son anónimas.