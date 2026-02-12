DC lleva estaciones de carga de vehículos eléctricos a cada distrito

Habrá estaciones de carga para vehículos eléctricos en la acera disponibles en cada distrito de DC, como parte de un nuevo programa piloto que tiene como objetivo hacer que los cargadores sean más accesibles.

La primera ubicación, cerca del Festival Center en Adams Morgan, se inauguró el martes. En los próximos meses, se añadirán dos estaciones de servicio en la acera cerca de centros comunitarios o instalaciones del gobierno local.

«Estamos muy entusiasmados de ofrecer la posibilidad de cargar vehículos en la acera», dijo Sharon Kershbaum, directora del Departamento de Transporte de DC.

“Sabemos que en las zonas más densas de la ciudad, donde la gente no tiene garajes, entradas para autos ni estacionamiento en callejones, una de las mayores barreras para adquirir un vehículo eléctrico es que simplemente no tienen áreas convenientes y confiables donde puedan cargar su auto”.

La empresa It’s Electric está lanzando el programa con la ayuda de una subvención federal del Departamento de Energía de EE. UU., afirmó Kershbaum. Pepco está instalando las estaciones.

Los cargadores de un solo puerto y nivel dos requieren que los conductores traigan sus propios cables. Con la aplicación It’s Electric, el costo es de $0.52 por kilovatio-hora por hasta cuatro horas. La señalización indica que hay un límite de cuatro horas.

En la sucursal de Adams Morgan, la energía para los cargadores proviene del Festival Center, que recibirá una parte de las ventas.

“El problema para los conductores de vehículos eléctricos urbanos no es tanto la autonomía, sino la accesibilidad a la carga”, dijo Jon Hyman, propietario de un vehículo eléctrico que vive en el noroeste. “No todos tienen garaje, no todos van a cargar en sus estacionamientos, en algún parque de oficinas a las afueras de la ciudad”.

Los Comisionados Vecinales Asesores de la ciudad están siendo consultados en el proceso de elegir las ubicaciones de las otras estaciones de carga, según un comunicado de prensa.

El piloto ayudará a la ciudad a crear pautas para un programa de permisos que permita a las empresas privadas instalar y operar estaciones de carga de vehículos eléctricos en DC.

“En general, siempre tenemos una alta demanda de espacio en la acera”, dijo Kershbaum. “No hay suficiente espacio en la acera para todos los autos que tenemos, y a medida que la ciudad crece, esto se vuelve cada vez más difícil. Así que siempre habrá que buscar un equilibrio, y estamos tratando de ser cuidadosos para encontrar ese equilibrio, pero es un desafío constante”.

Amber Perry, presidenta regional de Pepco, dijo que es «real cuando pensamos en la ansiedad por la autonomía. Estos complementos realmente van a ayudar a esta comunidad».