Confirman un caso de sarampión en Maryland

Según el Departamento de Salud de Maryland, se ha confirmado un caso de sarampión en un residente de Maryland, en el área de Baltimore, que viajó recientemente al extranjero.

Según las autoridades sanitarias, este virus altamente contagioso puede propagarse por el aire cuando una persona infectada tose o estornuda, y puede permanecer en el organismo hasta dos horas después de que abandone la zona.

Los investigadores están trabajando para identificar a cualquier persona que pueda haber estado expuesta.

Los posibles lugares de exposición incluyen:

Las áreas de llegadas internacionales y recogida de equipaje de la planta baja del aeropuerto BWI Marshall el 12 de abril entre las 19:50 y las 22:30.

FastMed Urgent Care en 2827 Smith Avenue el 14 de abril de 5 pm a 8 pm y el 17 de abril de 12 pm a 3:30 pm

Los servicios de urgencias del Hospital Sinai el 17 de abril entre las 15:30 y las 19:10.

Cualquier persona que haya estado en esos lugares durante los horarios indicados debe estar atenta a la aparición de síntomas durante 21 días y comprobar su estado de vacunación.

Los primeros síntomas incluyen fiebre, tos, secreción nasal y ojos rojos, seguidos de una erupción cutánea.

Como siempre, la vacunación sigue siendo un componente clave en la lucha contra la propagación de la enfermedad.

“La vacunación sigue siendo esencial para protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestras comunidades contra el sarampión y otras enfermedades infecciosas”, declaró la Dra. Meg Sullivan, subsecretaria de Servicios de Salud Pública del Departamento de Salud de Maryland, en un comunicado.

“Hable con su proveedor de atención médica para asegurarse de que usted y su familia estén al día con todas las vacunas recomendadas, incluida la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR).”

Las autoridades recomiendan que las personas que presenten síntomas eviten los lugares públicos y llamen a un profesional de la salud antes de buscar tratamiento.

Las autoridades sanitarias estatales instan a los residentes a asegurarse de tener al día sus vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola.

La información sobre el Programa de Vacunas para Niños de Maryland está disponible en línea. Para obtener más información sobre la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR), visite el sitio web del Programa de Vacunas de Maryland .