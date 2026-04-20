El desempleo aumenta en el norte de Virginia

El desempleo ha vuelto a aumentar en el norte de Virginia, registrándose el mayor incremento interanual en el condado de Fairfax, y los condados cercanos no se quedan atrás, según datos publicados recientemente por el Departamento de Desarrollo y Avance de la Fuerza Laboral de Virginia.

En enero, el condado de Fairfax sumó 6005 residentes desempleados más que en el mismo mes del año anterior, lo que elevó su tasa de desempleo del 2,7 % al 3,8 %. La tasa del condado de Loudoun aumentó del 2,7 % al 3,7 %, mientras que la del condado de Prince William subió del 2,9 % al 3,8 %. En total, cada condado sumó más de 2000 residentes desempleados durante el año.

Las tasas en el norte de Virginia se mantienen ligeramente por debajo del promedio nacional. La tasa de desempleo en Estados Unidos se situó en el 4,3% en enero, un aumento con respecto al 4,0% del año anterior, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU.

A pesar de que las tasas generales de desempleo son más bajas, el desempleo en el norte de Virginia está aumentando más rápido que la tendencia nacional.

“Por desgracia, nuestro rendimiento es inferior al de Estados Unidos en su conjunto”, afirmó el economista Keith Waters.

Waters, subdirectora del Centro de Análisis Regional y del Instituto Stephen S. Fuller de la Escuela Schar de Política y Gobierno de la Universidad George Mason, dijo que los aumentos locales reflejan cambios continuos vinculados a la fuerza laboral federal.

“La principal conclusión es que esto supone una continuación de la contracción de la plantilla federal tras la salida de los trabajadores federales que se acogieron al plan de jubilación diferida en octubre”, dijo Waters.

Dijo que los efectos de esas decisiones no se manifiestan de inmediato, lo que puede hacer que los aumentos del desempleo parezcan repentinos.

“Sin duda, estos trámites tardan un tiempo en completarse”, dijo, y añadió que los contratistas federales también están sufriendo las consecuencias cuando no se renuevan los contratos.

De cara al futuro, Waters dijo que algunos puestos de trabajo gubernamentales podrían recuperarse a finales de este año a medida que las agencias ajusten sus niveles de personal.

“Prevemos que, de aquí a fin de año, el empleo federal directo podría repuntar ligeramente, ya que tal vez vuelvan a contratar a algunas personas para puestos que se dieron cuenta de que eran un poco más importantes de lo necesario”, dijo.

También señaló el sector de la vivienda como un punto relativamente positivo.

“Algunas de las cifras que llegan del norte de Virginia, en lo que respecta a la demanda de viviendas en venta, han sido sorprendentemente altas”, dijo.

Sin embargo, Waters advirtió que la continua debilidad del sector inmobiliario comercial podría repercutir en los presupuestos locales.

“Esto ejerce una mayor presión a la baja sobre el sector inmobiliario comercial, lo que podría empezar a repercutir en los presupuestos de los condados más adelante”, dijo Waters.

El ejecutivo del condado de Fairfax, Bryan Hill, reconoció que el desempleo está aumentando, pero afirmó que todavía hay mucha actividad laboral en la región a pesar de los cambios en la fuerza laboral federal.

En una entrevista con WTOP, Hill señaló lo que describió como una cantidad significativa de puestos vacantes en el norte de Virginia, y dijo: «Todavía tengo 66.000 puestos de trabajo disponibles en el norte de Virginia en este preciso momento».

Según explicó, si bien algunos trabajadores han sido despedidos o desplazados, el problema no radica tanto en la falta de empleos, sino en la dificultad de hacer coincidir las habilidades con los puestos disponibles.

Hill señaló que el condado está centrado en ayudar a los trabajadores a «reajustarse y adquirir nuevas habilidades» a medida que cambian los contratos federales y el empleo.