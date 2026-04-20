Cambios que MCPS está considerando para el próximo año escolar

Ya se ha fijado la fecha de finalización del curso escolar 2026-2027 para los alumnos del condado de Montgomery, pero esto significa que es necesario realizar algunos ajustes en el calendario para poder recuperar posibles días de clase perdidos.

El año escolar debe finalizar el 19 de junio de 2027, fecha fijada por la Junta Estatal de Educación de Maryland después de que el distrito recibiera la aprobación a principios de este año para adoptar nuevas directrices de programación.

Entre los cambios que el distrito está considerando para el próximo año escolar se incluyen:

Comenzar el año escolar antes, en agosto.

Identificar días festivos religiosos que puedan utilizarse como días de recuperación por mal tiempo.

Acortar las vacaciones de invierno o de primavera.

Antes de que se tome una decisión al respecto, los funcionarios de MCPS están pidiendo a la comunidad que envíe su preferencia en una encuesta en línea .

La planificación de días de recuperación ha sido un problema constante para el condado durante el año escolar 2025-2026, luego de que las tormentas de nieve provocaran cierres. De hecho, los intentos de usar el Eid al-Fitr como día de recuperación generaron controversia y obligaron al distrito a retractarse de su decisión.

El año escolar actual se extendió hasta el 26 de junio antes de que una exención de la MSBE permitiera a los funcionarios recortar algunos días y modificar los requisitos para que el sistema pudiera cumplir con un número determinado de horas escolares.

Si bien anteriormente el condado estaba obligado a tener 180 días lectivos, se le permitió cumplir con un mínimo de 1.080 horas de instrucción para estudiantes de primaria y secundaria, y 1.170 horas para estudiantes de bachillerato.

Se espera que la junta escolar tome una decisión definitiva para el año escolar 2026-2027 en su reunión del 30 de abril.