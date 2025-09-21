Confirman casos de piojos corporales en el campus de la Universidad de Maryland

Se confirmaron casos de piojos del cuerpo en el campus de la Universidad de Maryland, College Park.

Los funcionarios de salud de la universidad dijeron en un comunicado del jueves que se desplegaron unidades de control de plagas en «lugares» donde se reportaron casos de piojos del cuerpo, y señalaron que las áreas fueron tratadas rigurosamente.

Aunque la escuela no especificó los lugares exactos que fueron tratados, el periódico del campus The Diamondback informó que los funcionarios habían tratado el cuarto piso de la biblioteca McKeldin y un baño en Kirwan Hall.

Una estudiante dijo al medio que los informes sobre piojos en el cuerpo la hicieron entrar en pánico.

“Lavé toda mi ropa de cama, lavé toda mi ropa, puse mis peluches y mi edredón en la secadora”, dijo Samantha Ross, estudiante de primer año. “Sentí que me estaba volviendo loca”.

Los piojos del cuerpo son pequeños insectos que viven en la piel y la ropa de las personas. Generalmente se propagan por contacto directo con quienes los contrajeron. Los principales síntomas de los piojos del cuerpo son picazón, sarpullido y picaduras.

Los funcionarios de salud de la universidad dijeron que recomiendan las siguientes soluciones para prevenir la propagación de piojos del cuerpo :

No compartir ropa, camas y toallas utilizadas por alguien con piojos

Báñese regularmente y cámbiese a ropa lavada a máquina una vez por semana.

Lave y seque la ropa y la ropa de cama infestadas utilizando el ciclo de lavado con agua caliente y el ciclo de secado a alta temperatura.

Lave en seco la ropa y los artículos que no se puedan lavar o séllelos en una bolsa de plástico y guárdelos durante dos semanas.

Aquellos que crean que han estado expuestos a piojos del cuerpo deben comunicarse con el centro de salud de la Universidad de Maryland o con su médico para obtener orientación.