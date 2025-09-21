‘Libertad’: Por qué 40 personas marcharon desde Filadelfia hasta el Capitolio

Unas 40 personas pasaron los últimos 14 días a pie llevando una copia gigante de la Constitución de Estados Unidos desde Filadelfia a la capital del país.

La peregrinación de 160 millas terminó el viernes con una multitud vitoreando mientras los manifestantes de “We Are America” se dirigían al escenario a la sombra del Capitolio de Estados Unidos.

Entre los oradores que participaron en una manifestación organizada por el grupo se encontraban el senador de Maryland Chris Van Hollen, el representante de Texas Al Green, el oficial retirado de la policía del Capitolio de Estados Unidos Harry Dunn y la organizadora de la marcha Maggie Bohara, la madre que se queda en casa y dijo que sus dos hijos la motivaron a organizar el evento.

“El objetivo era conectar una comunidad de personas con creencias y valores similares: oportunidades para todos, diversidad, amabilidad y empatía”, dijo Bohara.

La gente viajó de todo el país para participar en la marcha, incluida Diane Shaw-Cummins de Minnesota.

«Tengo 80 años», dijo Shaw-Cummins. «Me siento llena de energía».

Shaw-Cummins, quien fue invitada a marchar por su hijo de 61 años, dijo que le encantó conocer a todos los demás caminantes en el viaje de dos semanas y a los voluntarios que ayudaron a hacer posible el evento.

“Quiero que la gente de Estados Unidos tenga lo que yo tuve cuando crecí: libertad, libertad, libertad”, dijo.