La muerte de un hombre hallado en un apartamento está siendo investigada como homicidio

La muerte de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado en su apartamento de Maryland el domingo por la mañana está siendo investigada como homicidio, según la policía del condado de Montgomery.

Los oficiales respondieron a un apartamento en la cuadra 5900 de Montrose Road en North Bethesda poco antes de las 7:45 am y encontraron a un hombre muerto adentro.

La División de Delitos Graves del departamento liderará la investigación del homicidio, según la policía.

La policía informó que no hay información disponible sobre sospechosos ni detenidos. El cuerpo fue trasladado a la Oficina del Médico Forense Jefe para una autopsia completa.

La víctima aún no ha sido identificada públicamente.