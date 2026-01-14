Confirman 124 nuevos casos de sarampión

Las autoridades sanitarias de Carolina del Sur confirmaron 124 nuevos casos de sarampión desde el viernes, mientras el brote en la zona noroeste del estado aumenta después de las vacaciones .

Hay un segundo brote de sarampión a lo largo de la frontera entre Arizona y Utah, donde 418 personas han sido infectadas desde agosto.

El año pasado fue el peor año en cuanto a propagación del sarampión en el país desde 1991 , según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Estados Unidos confirmó 2144 casos en 44 estados. Tres personas fallecieron, todas ellas sin vacunar.

El sarampión es causado por un virus altamente contagioso que se transmite por el aire y se propaga fácilmente cuando una persona infectada respira, estornuda o tose. Se puede prevenir mediante vacunas y se considera erradicado de Estados Unidos desde el año 2000, aunque el país corre el riesgo de perder ese logro .

El sarampión infecta primero las vías respiratorias y luego se propaga por todo el cuerpo, causando fiebre alta, goteo nasal, tos, ojos rojos y llorosos, y sarpullido. La mayoría de los niños se recuperan, pero la infección puede provocar complicaciones peligrosas como neumonía, ceguera, inflamación cerebral y la muerte.

Los CDC definen un brote como tres o más casos relacionados.

¿Cuántos casos de sarampión hay en Carolina del Sur?

Carolina del Sur ha registrado 434 casos hasta el martes en un brote centrado en el condado de Spartanburg.

El brote ha crecido rápidamente en el último mes, convirtiéndose en uno de los peores del país. Cientos de niños han sido puestos en cuarentena debido a exposiciones escolares, algunos más de una vez . Una persona con sarampión también expuso a otras personas en el Museo Estatal de Carolina del Sur en Columbia el viernes.

El número de casos podría pronto igualar el brote del año pasado en Texas , donde se reportaron 762 casos y dos niños fallecieron. Los expertos creen que probablemente se trató de un recuento inferior al real.

¿Cuántos casos de sarampión hay en Utah y Arizona?

El brote en las ciudades fronterizas de Hildale, Utah y Colorado City, Arizona, un área apodada Short Creek, continúa creciendo.

Las autoridades sanitarias de Arizona informaron nueve casos nuevos el martes, sumando un total de 217 en el condado de Mohave. Las autoridades de Utah informaron dos casos el martes, sumando un total de 201.

Los expertos de ambos estados han dicho que están preocupados por los recuentos insuficientes.

“Vimos una disminución en el número de casos y luego un repunte después de las fiestas”, dijo Nicole Witt, del Departamento de Servicios de Salud de Arizona. “Esperamos ver el fin de este brote pronto, pero por ahora, seguimos viendo el mismo goteo de casos semana tras semana”.

¿Qué necesita saber sobre la vacuna MMR?

La mejor manera de evitar el sarampión es vacunarse contra el sarampión, las paperas y la rubéola. Se recomienda la primera dosis para niños de entre 12 y 15 meses y la segunda, entre los 4 y los 6 años.

Después de dos dosis, la vacuna tiene una eficacia del 97% contra el sarampión y su protección se considera de por vida.

El sarampión tiene mayor dificultad para propagarse en comunidades con altas tasas de vacunación (superiores al 95%) debido a la «inmunidad de grupo». Sin embargo, las tasas de vacunación infantil han disminuido en todo el país desde la pandemia, y cada vez más padres alegan exenciones por motivos religiosos o de conciencia personal para eximir a sus hijos de las vacunas obligatorias.