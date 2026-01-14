Arrestan a maestra y la acusan de lanzarle un zapato a un estudiante

Una maestra de secundaria en Woodbridge, Virginia, fue arrestada y acusada de agresión y lesiones después de que la policía dijera que ella se quitó su propio zapato y se lo arrojó a un estudiante.

La presunta agresión ocurrió el 17 de diciembre en la Escuela Secundaria Rippon. El Departamento de Policía del Condado de Prince William informó que concluyó su investigación el lunes, lo que condujo al arresto de Delia Pruitte, de 37 años.

Según la policía , Pruitte estaba hablando con el estudiante, un niño de 11 años, en el pasillo de la escuela cuando, «en un momento, se quitó el zapato y se lo arrojó a un estudiante, golpeándolo en la mano».

El estudiante informó una lesión menor después del incidente, dijo el teniente Jonathan Perok , y la presunta agresión fue capturada en imágenes de vigilancia de la escuela.

«Estoy seguro de que hubo algún tipo de interacción entre ambos. Sin embargo, eso no justifica que un adulto cometa ese acto contra un estudiante, especialmente en un entorno escolar», dijo Perok.

Pruitte es maestra de educación especial, según el directorio del personal de las Escuelas Públicas del Condado de Prince William. El sistema escolar la ha suspendido temporalmente su trabajo, y la directora de la Escuela Secundaria Rippon, Kristan Donahue, informó en una carta a las familias que se ha contactado a los padres del estudiante involucrado.

“Estamos comprometidos a garantizar un entorno de aprendizaje seguro para cada estudiante y no creemos que este incidente aislado refleje el gran trabajo que se realiza en nuestra escuela a diario”, escribió Donahue.

Pruitte ha sido puesta en libertad tras una citación judicial y su fecha de comparecencia ante el tribunal está pendiente, según la policía.