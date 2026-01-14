Estudiante fue fatalmente atropellado por un camión de mantenimiento de las escuelas

Un estudiante de la escuela secundaria Stone Bridge en Ashburn, Virginia, fue atropellado y asesinado el martes por la mañana por un camión de mantenimiento de las escuelas públicas del condado de Loudoun, según la oficina del sheriff del condado.

El conductor, un empleado del sistema escolar, atropelló y mató a Calina Yu, de 20 años, mientras se dirigía a la escuela, dijo a WTOP un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Loudoun.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:13 a. m. en la intersección de Claiborne Parkway y Portsmouth Boulevard, a pocos pasos de la escuela secundaria. El conductor del vehículo de mantenimiento escolar permaneció en el lugar del accidente y habló con los detectives, según informó la oficina del sheriff en un comunicado de prensa .

La oficina del sheriff solicita a cualquier persona que haya presenciado el accidente o tenga información relevante que se comunique con el detective Mark Lotz al 703-771-1021. Quienes deseen permanecer anónimos pueden llamar a Loudoun County Crime Solvers al 703-777-1919 o enviar una pista a través de la aplicación de la Oficina del Sheriff del Condado de Loudoun.