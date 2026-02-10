Catherine O’Hara falleció a causa de una embolia pulmonar

Catherine O’Hara murió de una embolia pulmonar, cuya causa subyacente fue el cáncer.

Un certificado de defunción del condado de Los Ángeles emitido el lunes enumera la embolia pulmonar, que ocurre cuando un coágulo de sangre bloquea una arteria en los pulmones, como la causa inmediata de la muerte del actor el 30 de enero a los 71 años. El cáncer rectal fue la causa a largo plazo.

El oncólogo que firmó el certificado indicó que había estado tratando a O’Hara desde marzo del año pasado y la vio por última vez el 27 de enero. Murió en un hospital de Santa Mónica, California.

La querida actriz cómica nacida en Canadá y exalumna de “SCTV” interpretó a la madre de Macaulay Culkin en dos películas de “Home Alone” y ganó un Emmy como la dramáticamente despistada y adinerada matriarca Moira Rose en “Schitt’s Creek”.

Su muerte fue una sorpresa para la mayoría, y una declaración inicial de sus representantes sólo decía que murió “después de una breve enfermedad”.

Entre sus colaboradores se encontraban Culkin, Christopher Guest, Eugene Levy y Pedro Pascal, quienes le rindieron un cariñoso homenaje tras su muerte.

El documento indica que fue incinerada. Indica que su profesión es «actriz» y su actividad es el cine. Indica que ejerció su oficio durante 50 años.