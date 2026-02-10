Un pequeño avión choca con tres carros tras aterrizaje de emergencia

Un avión monomotor realizó un aterrizaje de emergencia en una carretera muy transitada de Georgia, impactando tres vehículos y dejando a dos personas con heridas leves, informaron las autoridades.

El Hawker Beechcraft BE-36 aterrizó el lunes en Browns Bridge Road en Gainesville, a unas 50 millas (80 kilómetros) al noreste de Atlanta, debido a problemas con el motor, según la Administración Federal de Aviación y la policía de Gainesville.

“Perdimos el motor al despegar de Gainesville”, declaró el piloto Thomas Rogers a WAGA-TV . “Intentamos planear de regreso, hicimos todo según lo previsto, pero nos dimos cuenta de que no íbamos a lograrlo con la distancia, así que nos estrellamos en la carretera”.

El avión impactó tres autos, desprendiendo un tanque de combustible del interior de uno de ellos, informó el capitán de la policía de Gainesville, Kevin Holbrook. Dos personas fueron trasladadas a un hospital con heridas leves, añadió.

“El hecho de que lograran aterrizar en medio de cientos de vehículos y solo impactaran a tres de ellos, sin cables eléctricos, es realmente sorprendente”, dijo Holbrook, señalando que la carretera es una de las principales arterias del noreste de Georgia. “El hecho de que nadie resultara gravemente herido o muerto es simplemente asombroso”.