¿Habrá otro cierre parcial del gobierno?

Al Senado de Estados Unidos le quedan sólo unos días más para que los legisladores acuerden reformas para el Departamento de Seguridad Nacional, y hay pocas señales de que eso suceda antes de la fecha límite del viernes a medianoche.

Una resolución continua de dos semanas para el DHS, aprobada como parte de la legislación que puso fin al último cierre parcial del gobierno, expira el viernes.

Si no se aprueba ninguna nueva legislación, comenzará un cierre parcial del gobierno, que esta vez afectará al DHS y sus agencias, incluidas FEMA, TSA y la Guardia Costera.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, dijo el lunes que la administración Trump y los demócratas mantuvieron “conversaciones significativas” durante el fin de semana sobre reformas policiales.

La semana pasada, los demócratas propusieron una lista de 10 reformas para el Servicio de Inmigración y Aduanas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

“Algunos de ellos son puntos de partida positivos para un debate más profundo, otros no son viables y atan innecesariamente las manos de las fuerzas del orden”, dijo Thune.

Entre las propuestas a las que se oponen los republicanos se encuentra el requisito de que ICE obtenga órdenes judiciales para las redadas, en lugar de utilizar órdenes administrativas emitidas por la agencia.

Thune dijo el lunes que llegar a un acuerdo y votarlo el viernes será difícil.

«Estamos a pocos días de la fecha límite que eligieron los demócratas y es muy posible que no tengamos nuestro trabajo terminado para entonces», dijo Thune.

Si ese es el caso, los legisladores podrían tener que aprobar otra resolución continua a corto plazo para el DHS.

Jefes de ICE y CBP testifican ante un panel de la Cámara de Representantes

Los recientes tiroteos mortales de dos personas en Minneapolis han incrementado el escrutinio del Congreso sobre la aplicación de la ley federal.

El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes tenía previsto escuchar el martes el testimonio de los líderes encargados de hacer cumplir la ley, quienes se esperaba que enfrentaran preguntas difíciles.

Entre los que están programados para testificar se encuentran el director de ICE, Todd Lyons, el comisionado de CBP, Rodney Scott, y el director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Joseph Edlow.

Los demócratas del Congreso han dicho que continuarán impulsando reformas en ICE y la Patrulla Fronteriza e indicaron que no apoyarán la extensión de la financiación del DHS sin cambios.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo que ICE y otras agencias deberían seguir las mismas pautas generales que se esperan de las fuerzas del orden estatales y locales.

“ICE está fuera de control ahora mismo. El pueblo estadounidense lo sabe”, declaró Jeffries el lunes. “Y claramente hay que controlar a ICE”.

Jeffries no parecía abierto a otra resolución continua del DHS si simplemente extiende la financiación actual.

“Nuestra postura ha sido clara: se necesitan cambios drásticos en el Departamento de Seguridad Nacional antes de que se apruebe un proyecto de ley de financiación del DHS”, dijo. “Punto. Punto.”